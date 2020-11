In Piazza per lo Sport e la Cultura

Tutti in piazza, martedì 3 novembre alle ore 14 , in piazza Castello a Torino, appuntamento per una grande manifestazione. Il mondo della Promozione Sportiva e Sociale e della Cultura non ci sta, non accetta il blocco imposto dal Governo. Per capire cosa sta succedendo ci facciamo aiutare da Gianluca Carcangiu, presidente dello CSEN Piemonte, ente di promozione sportiva e culturale.

Gianluca, grazie per avere accettato di rispondere alle nostre domande, spiegaci che cosa sta succedendo nel mondo della promozione sportiva e culturale, perché questa manifestazione?

Gianni grazie a te ed a tutti i lettori per avermi dato la possibilità di raccontare la situazione che stiamo vivendo, il nostro è un mondo fondamentale per il benessere delle persone ma considerato ” non essenziale” dal Presidente Conte, a tal ragione abbiamo subito uno stop per noi difficile da metabolizzare e siamo molto preoccupati per il futuro che ci attende nei prossimi mesi.

Una situazione drammatica, vi sentite traditi dal Governo?

Comprendiamo la gravità del momento per questo siamo una delle categorie più rispettose dei protocolli; vogliamo il bene della collettività ma ci sentiamo trattati da emarginati. Le scelte vanno condivise, e lamentiamo il fatto che il governo non ci abbia salvaguardati.

Quali sono le richieste che state portando avanti?

Con la manifestazione pacifica del 3 di Novembre in Piazza Castello vogliamo fare sapere quello che stiamo provando, quello che stanno provando i nostri ragazzi e soprattutto far capire che possiamo essere un vero aiuto per superare questo difficile momento in termini di benessere psicofisico.

Che tipo di risposta vi aspettate?

Vorremmo essere riconosciuti dalle istituzioni per i nostri meriti , tutti gli investimenti di questi mesi per adeguarci ai protocolli sono stati vani se poi siamo i primi a chiudere appena il virus ritorna.

Ripeto, vogliamo il bene comune ma dobbiamo capire, contact tracing alla mano se siamo un rischio o invece una àncora di salvezza per la comunità… scendiamo in piazza perché ci sentiamo àncore cui aggrapparsi in questo mare tempestoso.

Gianluca grazie, sei stato chiarissimo, ricordiamolo ancora: martedì 3 novembre alle ore 14, in piazza Castello a Torino, manifestazione organizzata dagli enti di promozione sportiva.

