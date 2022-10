Presidio in piazza Castello a Torino, oggi pomeriggio, per chiedere lo stop del memorandum Italia-Libia. Un’iniziativa promossa da Mediterranea Saving Humans alla quale ha aderito anche Amnesty International.

“Come associazione che si occupa di soccorso in mare, è doveroso da parte nostra scendere in piazza per ribadire che il memorandum Italia-Libia viola i diritti umani e non va più rinnovato“, hanno sottolineato i manifestanti, un centinaio in tutto, contestando l’accordo del 2017 firmato tra i due Stati che prevede, da parte dell’Italia, supporto tecnico ed economico alla Libia per ridurre i flussi di migranti.

“Con il memorandum si finanziano lager libici dove ogni giorno donne, uomini e bambini vengono torturati e privati di qualsiasi dignità“.

