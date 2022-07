Emergenza umanitaria a Cascinette d’Ivrea. A lanciarla è il sindaco Davide Guarino, che fa il punto su quanto sono costati fino ad oggi i profughi ucraini ospiti in paese: “Abbiamo fatto e consegnato la spesa per dieci settimane ai profughi ucraini spendendo 919,86 euro dei 2 mila e 233,88 ottenuti attraverso le donazioni. I soldi sono serviti per i beni di prima necessità acquistati nei supermercati”.

In paese sono nove gli ucraini (due nuclei familiari con bambini) in fuga dalla guerra e alloggiano in due abitazioni concesse da privati.