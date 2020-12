IN OSPEDALE ALL’EPOCA DEL COVID. Scusate l’assenza… giustificata

Cari amici, forse qualcuno già sa del mio passato ricovero in Ospedale (non per covid), durato tre settimane a causa di sfortunate complicazioni, con quattro interventi chirurgici, relative anestesie, e della successiva lenta convalescenza.

Il mio attuale stato di salute è buono ed ora ricomincio ad essere (per quel che posso) “operativo”

Durante la degenza avevo promesso ai compagni di reparto ed al personale di scrivere alcune righe per descrivere la situazione ospedaliera, anche alla luce della nuova (era prevedibile, anzi sicura) esplosione di Covid, di cui ho potuto seguire dall’interno l’evoluzione. Così avevo fatto anche con voi nella comunicazione del 23 novembre “Scusate l’assenza… giustificata!”

Mantengo l’impegno con le righe che vi presento qui di seguito e che ho intitolato: “In Ospedale al tempo del covid”. Vi troverete, alternate alla cronaca, riflessioni sull’epidemia vissuta “dall’interno” e non solo.

Cordiali saluti ed un monte di auguri (ne abbiamo bisogno tutti),

Mario Beiletti

IN OSPEDALE

ALL’EPOCA DEL COVID

Una doverosa premessa

La premessa a queste righe risale a più d’un anno fa, quando il sottoscritto iniziò ad essere assalito da forti dolori allo stomaco. Quelle fitte estese alla schiena, irriducibili ai normali farmaci che si possono trovare nell’armadietto di casa, ebbero da subito il loro biglietto da visita: “esofagite da reflusso”. Si presentavano sempre, di notte, e v’è una ratio in ciò: gli acidi gastrici refluiscono, per gravità, verso l’esofago ove si sia sdraiati. Due gastroscopie ravvicinate nel tempo si incaricarono di fugare ogni dubbio: “ernia iatale”, da cui l’esofagite. Conoscerne l’origine non allevia per nulla i sintomi i quali esplodevano regolarmente durante i fine settimana.

Quei week end al Pronto Soccorso

Qualcuno avrà forse osservato o vissuto in prima persona tale periodare: sempre la notte del sabato, quando cioè il medico di base ha giustamente il telefono staccato, e la Guardia medica notturna, ascoltate le vostre penose lamentazioni, non può che consigliare il Pronto Soccorso. Non sia mai che quei dolori siano prodromo di un infarto! Così ci si reca all’Ospedale, intasato (è il sabato sera) da una folla di ragazzi vittime di incidenti stradali, malati cronici che cercano conforto, senza tetto e un sacco di gente che, come voi, non sa che fare. Ovviamente si viene confinati al fondo di un elenco di priorità che vi costringerà ad attendere ore, mentre l’alba della domenica sbianca il cielo. Per carità: nessuna critica alla struttura in sé, né al personale, tuttavia i dolori che non cessano vi fanno sentire abbandonati, in sale d’attesa strapiene. Poi vengono finalmente l’elettrocardiogramma (negativo) e le flebo di antidolorifici, che per fortuna risolvono in fretta il problema.

E finalmente, le ecografie svelano le cause più profonde del tribolare: “calcoli nella cistifellea”, responsabili appunto delle coliche. Urge un intervento chirurgico, desiderato a questo punto come una panacea, un sollievo, una soluzione definitiva.

Niente è mai banale

Un coro di conoscenti dichiara di aver subìto in passato analoga operazione, senza danno alcuno, anzi ricavandone grande beneficio. Voi, ignari, attendete il giorno dell’operazione come fosse un ponte che vi apre a giorni di perfetto e sano benessere. Illusi: imparerete invece sulla vostra pelle che nessun intervento chirurgico è mai banale né può considerarsi di routine, per il semplice fatto che gli esseri umani non sono macchine costruite in serie, e ciascuno è consegnato dalla genetica e dal destino ad un suo individuale percorso.

Una premessa, questa, per giungere quasi con gioia e forti aspettative al ricovero in Ospedale. Il 19 ottobre è la data. Tre giorni prima viene eseguito il tampone per rilevare tracce di Covid 19. Qui il racconto personale si intreccia con la situazione che sta rapidamente degenerando nel Paese.

La prima ondata e le movide

La quale situazione non è per nulla inattesa, considerando il “liberi tutti” che ha caratterizzato i mesi estivi, con le orde di bagnanti sulle spiagge, le movide, le folle senza mascherine intente all’immancabile aperitivo. E sì che le avvisaglie di ciò che sarebbe successo erano davanti agli occhi di tutti. Come dimenticare la prima ondata di epidemia ad inizio anno? Le file di bare portate via dai camion militari, i bollettini sui morti, sino al lockdowntotale di marzo e aprile? Il virus che si trasforma rapidamente in pandemia, i posti letto mancanti negli ospedali, le mascherine introvabili persino per il personale sanitario: gli “angeli” impegnati sino allo stremo in condizioni difficilissime, e subito dimenticati quando la curva del contagio è sembrata diminuire. Altre esigenze premevano: il campionato di calcio da giocare a tutti i costi, la riapertura dei negozi, la ripresa economica.

La “Spagnola”

Era facile prevedere un ritorno del virus: gli esempi, anche storici, non mancavano.

L’influenza spagnola che fra il 1918 e il 1920 (cent’anni fa esatti) infettò 500 milioni di persone in tutto il mondo, uccidendone 50 milioni, dovrebbe essere ancora viva nella nostra memoria collettiva. Fu la più grave forma di pandemia nella storia dell’umanità, causando molte più vittime della peste nera del XIV secolo. Essa ebbe tre ondate: la prima nella primavera del 1918, poi replicata nell’autunno inverno dello stesso anno, e purtroppo ancora ripetuta nel 1920-‘21.

Il sottoscritto ancora ricorda i racconti della nonna, nei quali appariva quel fantasma: la spagnola. In fondo, soltanto poco più d’un quarto di secolo separava me bambino da quella tragedia. Se si ascoltassero i racconti degli anziani, sarebbe più facile mantenere vivi i ricordi e gli ammaestramenti che da essi derivano.

Ma se, allora, la guerra, la vita nelle trincee, l’affollamento di truppe furono un veicolo per la diffusione, oggi, con una popolazione mondiale quadruplicata (dai 2 miliardi del 1918 ai quasi 8 miliardi di oggi), un’economia estesa in una rete che abbraccia tutto il globo, la facilità degli spostamenti, e la loro velocità, come non pensare a quel che sarebbe potuto succedere?

Quel folle “liberi tutti”

Invece… è trascorsa un’estate senza che vi sia stata una seria programmazione. I piani di intervento sulle pandemie, richiestici dall’Europa mai fatti, o fotocopiati malamente da altri ormai scaduti, risalenti al 2006, l’indolenza della burocrazia, che preferisce non fare piuttosto di assumersi responsabilità, i continui attacchi delle minoranze partitiche più interessate a gonfiare i propri consensi piuttosto che collaborare col governo, i giochi meschini, le proteste delle categorie più colpite economicamente, hanno fatto dimenticare in fretta la tragedia della primavera. Inchieste giornalistiche e della magistratura metteranno alla luce, nei giorni che verranno, connessioni criminali, nomine immeritate, coperture fra Enti per ricavarne vantaggi politici o economici.

Urgeva riaprire nuovamente gli esercizi commerciali, dare ascolto alle categorie colpite dal lockdown, e alle folle di cittadini che, esasperati dalle restrizioni e dalla forzata chiusura domestica, chiedevano a gran voce un “liberi tutti” che è difatti avvenuto.

Come sarebbe stato possibile privarci degli spazi aperti, delle necessarie ferie al mare o in montagna, come ogni anno?

Negli anni dell’infanzia

Qui, l’età esige il suo tributo di pensose riflessioni: le vacanze non erano in cima ai desideri, negli anni della nostra infanzia e adolescenza. Il sottoscritto ricorda, dei suoi 10-11 anni, la colonia estiva della mutua, con le divise, le accompagnatrici, le noiose passeggiate ed i giochi controllati sul bagnasciuga, irreggimentati come in un campo militare, senza gioia né libertà.

Sarebbe trascorso molto tempo prima di rivedere il mare. Altre erano le priorità. No, le vacanze estive non ci mancavano, e stupisce quasi che oggi non se ne possa fare a meno, che si scambi con superficialità la sicurezza di tutti, e la propria vita, per gettarsi in una folla vacua, superficiale, insensata, in una irresponsabile movida.

Un sacrificio per il bene di tutti sembra ormai impossibile da compiere.

Non siamo cambiati in meglio

Così, attenuata l’epidemia (grazie al lockdown totale), sono stati dimenticati i lutti dei mesi precedenti e poco o nulla s’è fatto per prepararsi ad una seconda ondata che, com’era facile pronosticare, sarebbe arrivata.

Uno degli slogan di primavera era: “la pandemia ci cambierà in meglio”. Ovviamente ciò non è avvenuto.

Già sapevamo, ma ora e qui l’abbiamo vissuto in modo drammatico, che le continue sforbiciate alla sanità pubblica, a favore di quella privata, hanno messo in ginocchio la struttura sanitaria nazionale. Centri d’eccellenza, reparti, macchinari sono spariti, distribuiti con criteri illogici nei vari territori, impoverendoli. Le regioni, cui sono stati demandati poteri che prima erano dello Stato, hanno fatto tagli insensati, trasferendo i profitti ai gruppi privati finché, ora, ben 150mila posti tra medici ed infermieri risultano vacanti, mancano le strutture e i posti letto, risultano carenti i posti per la quarantena.

Negazionisti, destre e antagonisti

In questa situazione che richiederebbe unità di intenti da parte di Stato e Regioni, si innestano invece le rivalità, le lotte fra i poteri, e l’azione delle forze politiche di destra che, pur di conquistare consensi, danno spazio alle più retrive proteste, agli interessi particolari a scapito della vita umana. A dar loro manforte, corresponsabili, i negazionisti, le destre estreme sempre pronte a scendere in piazza fomentando disordini e intorbidando le acque, insieme, spesso, a gruppi di “antagonisti” a loro volta interessati a creare disordini, sicché destre e sinistre, compiuta una funambolica torsione, si incontrano.

La voglia di spiaggia

In questa attuale confusione non parliamo poi delle debolezze, delle esitazioni, della cecità (talvolta) delle componenti del governo. Fatto sta che, nell’estate del 2020 l’hanno avuta vinta i negazionisti, gli opportunisti, la voglia di spiaggia, consentendo al virus di diffondersi maggiormente.

Il sacrificio dei medici, degli infermieri, degli operatori sanitari, degli “angeli” tanto osannati in primavera, è stato dimenticato, senza prendere provvedimenti per tutelarli in futuro.

Ingresso in Ospedale

Torniamo al 19 ottobre, lunedì. Il tampone del venerdì precedente ha dato esito negativo. Mi presento quindi nel reparto di chirurgia, al secondo piano, dopo l’obbligatoria misurazione della temperatura nell’atrio dell’Ospedale. Il covid è una presenza silenziosa, ma invadente. Permea i corridoi segnalati da strisce adesive sul pavimento, che dovrebbero tenere il cammino distanziato dagli “infetti”, concetto medievale che suggerisce lebbrosi con campanella alla caviglia, per segnalarne la condizione ai “sani”.

Oggi il virus è più discreto, e non sai se le persone che salgono con te in ascensore ne siano affette. Tenti di restare discosto, nell’angolo, di respirare il meno possibile dentro la mascherina, ma non tutti hanno medesima sensibilità, anzi, c’è chi sembra cercare la vicinanza, come rondini ammassate sullo stesso filo elettrico.

Il covid ha spento la socialità, ci ha costretti a sospettare del vicino, a scansare gli amici, chiudendoci in un limbo di spaventato sospetto.

Ne hanno sofferto gli anziani, costretti alla solitudine, pena il rischio che il bacio del figlio o del nipote siano veicolo di morte. Ha stravolto i normali rapporti degli adolescenti, che sui banchi di Scuola compivano i primi passi per una crescita cognitiva e sociale, civica, democratica.

Ha giovato invece alle industrie che da tempo premevano per lo “smart working”, (brutta e sbagliata traduzione dall’inglese), cioè “telelavoro” o meglio “lavoro da casa”, che costringe ad una presenza ancor più oppressiva del “capo” 24 ore al giorno, con le spese a carico del dipendente ed un consistente risparmio in infrastrutture per il datore di lavoro.

Ancor peggio nel mondo della Scuola, dove tale pratica discrimina in modo pesante quei ragazzi, e le famiglie, che non possono permettersi spazi e strumenti adatti.

Per quanto concerne l’esperienza del ricovero in ospedale la mancanza della socialità si avverte sin da quando si varca la porta del reparto: un bacio affrettato sulla soglia, poi si è soli. Nessuna visita è possibile, nemmeno nei momenti più difficili, al risveglio da un’operazione, o quando le condizioni abbisognano di una cura continua, o di un’assistenza psicologica. Dovranno supplire, per quanto possono, gli operatori interni.

La vestizione del… paziente

In reparto mi vengono assegnati il letto e l’armadietto numero 6. La stanza è a due posti, molto confortevole, con bagno interno: una piacevole sorpresa. Un’infermiera posa sulle coltri il leggero camice verde da indossare. Da questo momento siete un paziente, assoggettato a nuove regole, cambierà persino la vostra personalità.

Sono le 8,30 di mattina, e il prossimo appuntamento è con i chirurghi! Arriva il momento di sdraiarsi sul letto a rotelle, per avviarsi alla sala operatoria. A molti sarà successo, in visita a qualche parente, di veder passare barelle nel corridoio, con ammalati che si ha pudore di guardare: volti sofferenti, corpi nascosti, braccia esposte alle flebo.

Ora tocca a voi essere dall’altra parte. Protagonisti al rovescio, si scorre veloci, come in una giostra, zigzagando fra corridoi, spigoli, gente che guarda ostentatamente altrove. L’ascensore arriva, si entra. Poi la voce di un infermiere: “Aspetta, ci entriamo anche noi”. A lato scorre un’altra barella, stretta contro la mia. L’occupante è coperto da un lenzuolo, ormai lontano da ogni imbarazzo e affanno. Gomito a gomito con il cadavere inizia la discesa.

Dialogo con il morto

“Che cosa vedi, sotto il sudario, mio temporaneo amico? Questo vorrei sapere. Oppure non vedi più, questo io credo. Chi veglia ora su di te? Gli angeli, o Dio, o Satana… oppure il Nulla? Il Nulla, forse? I tuoi occhi chiusi hanno posto una barriera alla tua coscienza che si sta spegnendo, annullandosi nel Nulla che ormai ti sommerge. Ed io sono qui, effimero compagno di viaggio, incapace di fare qualcosa, temendo di vedere ciò che vedi tu, e la mia indifferenza nasconde un terrore eguale al tuo, e nessuno può farci nulla. Restiamo in silenzio, gomito a gomito, per pochi secondi, misurando il tempo, per te infinito…”

(Molto, molto liberamente suggerito dai dialoghi tratti da “Il settimo Sigillo”, di Ingmar Bergman)

“Il resto è silenzio”

Nel reparto di chirurgia fa molto freddo. Con gentilezza, vedendo il mio tremore, accendono una stufetta che riscalda i piedi. Sono tutti molto gentili, empatici. Spiegano ogni gesto, l’inserimento dell’ago per le flebo e l’anestesia, così da rendere meno ostiche operazioni cui non si è abituati, attenuando un poco le emozioni rese evidenti dai battiti accelerati. Chiedono continuamente di dire il proprio nome, cognome, anno di nascita, per evitare errori di persona che ci farebbero finire in un film di Fantozzi! Poi si entra nella sala chirurgica, un breve trasferimento di lettino e… “Il resto è silenzio”, come avrebbe detto Amleto; “E caddi come corpo morto cade”, tal quale Dante ascoltando i pianti di Paolo e Francesca. Ma di ciò non ebbi coscienza.

…

In tale interregno di nebbia, una cistifellea (la mia) colma di calcoli, subisce degna fine e viene estirpata dal corpo. A chi abbia una qualche competenza meccanica e l’animo di bricoleur sarà senz’altro successo di smontare meccanismi (ingranaggi, bulloni, dadi, cinghie) e nel rimontarli di trovarsi fra le mani un piccolo oggetto, magari una vite, orfana di funzioni. L’apparecchio gira benissimo senza… Così pare essere il corpo umano, che vive ugualmente senza tonsille, adenoidi, parti di fegato, polmoni. Si vocifera addirittura che esistano persone senza cervello, ma forse è un’esagerazione, anche se il sospetto rimane vedendo certi programmi televisivi!

Una complicazione inattesa

Così, ora, mi sveglio gradualmente nel mio letto, in simbiosi con tubi che escono dal corpo ed altri che ne entrano inoculando antidolorifici, antibiotici, acqua fisiologica e nutrienti. Così potrebbe terminare questa cronaca privata, che in tanti hanno ugualmente vissuto in loro analoghe circostanze. Un banale intervento senza seguito, cui seguiranno senz’altro le dimissioni domani. Dovrò ricredermi durante la notte, quando sopraggiungono forti dolori.

Il mattino del giorno dopo passano i medici per il controllo bi-giornaliero, ma le espressioni non sono rassicuranti, ed il verdetto ancor meno: “Lei, Beiletti, non si sogni di tornare a casa!”

Sanno ciò che il mio corpo ha rivelato attraverso l’esame del sangue: i livelli di bilirubina, marcatori dei calcoli, si sono addirittura alzati. Come è possibile, dopo l’asportazione? La delusione è grande, come lo sconcerto.

Poi tornano i dolori: coliche violente che fanno balzare sul letto, squassano ogni fibra, bloccano il respiro. Per fortuna (si fa per dire) un medico è presente ad un ennesimo attacco. I valori del sangue gli vengono confermati nella pratica: ci devono essere altri calcoli non estratti!

Paul

Ho un compagno in camera: Paul, un muratore cinquantenne che viene portato in camera già col sondino naso-gola inserito. Sarà lui, ora, a suonare il campanello in mia vece, quando il dolore prevale.

I medici spiegano, ed avranno la cortesia di illustrare ancor meglio a Rachele la loro ipotesi: qualche calcolo è ancora in circolazione, e va scovato. Urge una risonanza magnetica, il cui apparecchio si trova però all’Ospedale di Chivasso. Non è chiaro come mai Ivrea ne sia priva, se non tirando in ballo decenni di depauperamento delle strutture sanitarie, divise, frammentate, traslocate altrove, non rinnovate. Gli effetti si vedono ovunque: reparti di maternità spostati, specializzazioni esaurite…

Pur essendo in una delle Regioni ricche e all’avanguardia del nord, prese a modello nel contesto nazionale, gli effetti di una politica che ha privilegiato le cliniche private si avvertono. Restano, ovviamente, spazi di efficienza, come il pronto intervento dei Volontari del Soccorso, che mi porteranno subito all’Ospedale di Chivasso.

Letterina all’Assessore alla viabilità di Ivrea

“Caro Assessore, oso scrivere a Lei per sottoporLe una questione che Lei saprà valutare con saggezza. Come Le è noto, Ivrea, l’antica Eporedia, fu già città romana, poi medievale. Proprio a tale epoca, in particolare, si ispirano i fatti che danno ispirazione al Carnevale locale.

Ebbene, le strade antiche erano acciottolate, che fossero le carreggiate percorse dai carri, oppure il più stretto actus, percorribile solo a piedi. Si trattava di ciottoli, cioè pietre generalmente di fiume, piatte.

I primi “selciati” a cubetti (i sanpietrini) appaiono nella tradizione romana in età abbastanza moderna: furono inventati nel Cinquecento per far scivolare meglio le carrozze, poiché in grado di essere levigati dall’attrito dei carri.

Papa Sisto V nel 1585 li usò per la prima volta, mentre Clemente XII Corsini nel 1736 ne fece largo uso sulle strade dei rioni e su via del Corso, dove nei giorni delle corse venivano ricoperti con sabbia e trito di tufo, ritengo allo scopo di permettere un più comodo passaggio. D’altra parte lo ricorda pure il Decr.Minist. 236/89 che impone le caratteristiche delle pavimentazioni per essere fruibili dalle persone con disabilità: “2 mm massimi sulle creste della pavimentazione, 5 mm tra i singoli elementi che debbono essere stilati con materiale durevole. L’utilizzo di tale pavimentazione, se mancante di percorsi adatti ai disabili, è contrario alla normativa vigente in Italia”.

Ebbene, caro Assessore, Ivrea è città medievale, non cinque-seicentesca, e quindi poco c’entrano i cubetti. Sono gradevoli alla vista, è vero, donano un’atmosfera di antichità, certo, ma spaccano la schiena degli autisti dei mezzi pubblici, dei guidatori in genere, e soprattutto di chi, costretto su una barella, dentro un’ambulanza, patisce pene che neanche gli aurighi di Ben Hur.

Caro ed egregio Assessore, se può (ed Ella può!) faccia in modo di creare qualche corsia di liscio asfalto (senza salti o crepe, neh) che, circumnavigando il centro storico, permetta di non dover poi ricorrere ad osteopati, fisiatri, ortopedici.

Con il più grande rispetto ed immensa fiducia, mi firmo: uno che s’è fatto mezza Ivrea in ambulanza”.”

Codice della Strada e maleducazione

Ero convinto che i mezzi di soccorso godessero di una particolare attenzione sulla strada, a prescindere se abbiano i lampeggianti e le sirene accese oppure no. Mi sono ricreduto: a cominciare dal piazzale dell’Ospedale, ben misero e piccolo parcheggio, intasato da auto private, pedoni, furgoni in manovra. Meglio non aprire qui un capitolo doloroso sul parcheggio eporediese: ogni Amministrazione ha tentato di risolvere un problema irrisolvibile di spazio. Quando si dice: “Ma ci sono posti lungo via Circonvallazione, e per salire al colle v’è un ascensore”, si elude l’enigma fondamentale del barcaiolo che deve portare di là del fiume un lupo, una capra ed un cavolo. La barca ha due soli posti oltre lui: se porta prima il lupo, la capra divorerà il cavolo, se il cavolo, il lupo farà lo stesso con la capra, e così via… Analogamente, se parcheggio al di sotto non potrò trascinare la nonna ammalata sino all’ascensore; se mi fermo in alto dovrò lasciare la nonna incustodita sinché torno…

Cento manovre sono necessarie per districarsi, senza che nessuno si preoccupi di lasciare un varco aperto. Così sarà sino a Chivasso: siamo costretti a bruschi arresti, soste, prevaricati da auto e camion che tagliano la strada, pur di passare avanti. Verrebbe da dire: “Non ci sono più gli autisti educati di una volta”. Oggi è, invece, è un arrembaggio, un sorpasso continuo.

Non per claustrofobici

Sottoporsi a risonanza magnetica deve essere un vero incubo per chi soffre di claustrofobia: il carrello col paziente scivola dentro un tubo, vi ingoia. Come essere in una bara cui venga apposto il coperchio: meno di una spanna sopra la testa, i gomiti che sfiorano i bordi. Occorre dominare l’impulso di muoversi, e attendere con gli occhi chiusi, respiro rilassato, che l’esame termini. 15, 20 minuti di autocontrollo, ed è finita.

Quel mostro nel mio corpo

Tornati all’Ospedale, i medici hanno tutte le coordinate per individuare il calcolo, uno ma grosso, circa 1 centimetro, che si è infilato nel coledoco, il dotto o canale che immette nell’intestino.

Devo ancora smaltire l’anestesia, e nella mente annebbiata prendono corpo sogni allucinati che si prolungano come incubi anche nel dormiveglia. Quel calcolo incistato nel mio corpo assume sembianze di mostro. Lo intravedo incastrato nella caverna pulsante un tempo collegata alla cistifellea, e se questa non è più, l’altra è invasa da un abitatore maligno.

Ecco, il nemico che mi ha rovinato tanti giorni e tante notti, l’irriducibile che ha saputo sfuggire all’operazione chirurgica, acquattandosi nei meandri fra stomaco, bile ed intestino… Una ossessione delirante che accompagna le lunghe ore, la veglia fra la notte e il giorno.

Seconda anestesia

I medici, molto più razionali, hanno pronto il rimedio: un’altra breve corsa in barella mi porta ai piani inferiori, per una “gastroscopia chirurgica”. Tenteranno, cioè, di raggiungere il calcolo attraverso lo stomaco, e di estrarlo. Dicono che io sia un “paziente collaborativo”, e in tale veste ricevo la seconda anestesia ed attendo pazientemente che si scandaglino le mie viscere, purtroppo senza esito. Il mostro è irraggiungibile.

Tutto verrà generosamente spiegato alla preoccupata Rachele, corredando con disegni che illustrano la situazione. “E allora che cosa si può fare?” chiede lei. “Stia tranquilla” rispondono: “Noi abbiamo sempre un piano B”.

Il quale consiste in un intervento che può essere eseguito soltanto in un reparto specializzato delle Molinette, a Torino: verrà inserita una sonda nel torace, fino a raggiungere esattamente il “coledoco”, il passaggio al quale s’affaccia il calcolo. A questo punto si cercherà di estrarlo, oppure di sospingerlo nell’intestino.

Prima, una trasfusione

“Domattina, alle 7,30” dicono, “lei andrà a Torino”. Verrò accompagnato da un medico di Ivrea e da una cartella che si sta ingrossando di referti. L’indomani, puntuali, giungono i portantini dell’ambulanza, e già sono sistemato sulla barella, quando un medico arriva, scuro in volto, questionando al cellulare. Alle Molinette non verrò accettato perché i miei esami del sangue rivelano una leggera anemia, appena al di sotto dei criteri accettabili per un intervento chirurgico (e ti credo: sono giorni che non mangio…).

Qui entra in gioco il “piano C”: tornato a letto mi vengono somministrate due sacche di plasma, che mi riportano a livelli compatibili con i protocolli torinesi. Ancora in ambulanza, via velocemente (ahi ahi, signor Assessore alla viabilità) e già siamo nel nosocomio del capoluogo, un enorme complesso formato da padiglioni di diversa architettura, strade interne, varchi, mattoni rossi e cemento, labirinto nel quale si muove con disinvoltura l’autista eporediese.

Un termometro maligno

All’ingresso, nuovo colpo di scena: viene misurata a tutti la temperatura. La mia è oltre i 39 gradi. Momento di disperazione: come può essere? E ora?

Torna l’infermiera, dopo aver scosso con forza il termometro: 36,5°. Lo strumento, dopo tanti controlli, forse s’era annoiato, decidendo di dare un brivido alla sua triste vita elettronica!

Di guardia alla barella

Su una sedia, attendo il mio turno accanto alla barella. Medico e portantini sono più lontani nel corridoio. Passa un’infermiera e vedendomi solo chiede, premurosa: “Cosa fa qui?” “Faccio la guardia alla barella” rispondo con quella vena di umorismo che non mi abbandona mai. Lei è colpita; forse il suo mestiere non le fa incontrare spesso persone scherzose. Continua a tornare, fermarsi, spiegandomi ciò che sta succedendo intorno, chi sono i medici, domandando se ho bisogno di qualcosa. Il personale indossa camici variopinti, gilet arabescati, bandane multicolori. Un gruppo di medici improvvisa una riunione, una sorta di brainstorming, per valutare le misure che si stanno prendendo per fronteggiare l’epidemia. E’ il pensiero dominante.

Terza anestesia

Anche qui il team chirurgico è di una estrema gentilezza, e mette a proprio agio, preparandomi alla terza anestesia. Sono ovviamente incosciente, eppure so che dentro la sonda piantata nella carne scorre uno strumento che finalmente raggiunge il calcolo, spingendolo verso l’intestino. In un nuovo sogno, un delirio, mi sembra di vederlo e sentirlo…

Quattro rotelle indisciplinate

Quando mi risveglio, ai quattro precedenti fori incerottati e al tubo di drenaggio vedo che ne è stato aggiunto un altro: ora i sacchetti sono due. Dovrò imparare a gestire i loro tentativi di attorcigliarsi e sovrapporsi attorno all’asta porta-flebo.

Simile ad ogni paziente che si rispetti finirò per spostarmi con una certa disinvoltura trasportando due sacche drenanti appese in basso e tre flebo dondolanti in alto. Come ben sanno i frequentatori di supermercati, anche le quattro rotelle di questo aggeggio (tal quali i carrelli) hanno la singolare tendenza a non essere mai d’accordo sulla direzione, quasi fossero partiti della sinistra.

Un mondo diverso

Tutto preso dai miei personali affari, ho dimenticato di parlare del luogo in cui mi trovo: sin dal momento dell’ingresso ho avuto, forte, la sensazione di trovarmi in un mondo diverso, uno spazio nel quale cambiano i parametri normali di riferimento.

Nel momento in cui entri vieni preso in carico da un’autorità alla quale non puoi sottrarti (a meno di non pretendere di essere dimesso). Chiunque tu fossi: ruolo, posizione sociale, professione qui sono azzerati, in nome di un egualitarismo che consente a tutti di essere curati allo stesso modo. Certo, la tua personale cultura, la personalità, la conoscenza di un numero minore o maggiore di parole nel vocabolario (don Milani docet) influenzeranno pian piano i rapporti, la comprensione degli altri, il dialogo. Ma, all’inizio, ti ritrovi incerto e spaesato.

Cambiano gli orari: non più le personali abitudini, sostituite da scansioni temporali del tutto diverse: un controllo notturno (le infermiere scivolano delicatamente nella stanza, si accertano che si stia dormendo, oppure rispondono con un cenno alla mano dell’insonne paziente); in seguito: controllo della temperatura; prelievo del sangue; pulizia delle camere; colazione, cambio delle flebo; passaggio dei medici; pranzo…

Fra le varie operazioni il tempo trascorre ovattato.

Occorrono giorni per comprendere la ratio di certe operazioni, il significato degli orari e delle regole spesso non dette. Devi capire i ruoli dei diversi operatori, delle infermiere, spesso non intercambiabili. Il tutto complicato dalle mascherine che, celando il volto, rendono più difficile il riconoscimento e l’instaurarsi di rapporti personali. Cambiano i turni di lavoro. I nuovi arrivati prendono le consegne dagli uscenti, leggono i rapporti, provvedono alle medicazioni secondo i protocolli e le indicazioni. Non possono sbagliare.

Ogni volta che viene suonato il campanello posto accanto al letto, le infermiere accorrono, anche se, certe volte, sanno che si tratta di qualche chiamata inutile, una lamentela superflua. Si impara, per buona educazione, per concedere loro un po’ di riposo, a chiamare solo in caso di necessità, ma non è raro sentire i lunghi monologhi che qualche paziente riversa su queste lavoratrici bianco o azzurro vestite.

Sarà stato qualche Amministratore in alto loco ad ordinare i recipienti entro i quali viene servito il the mattutino e talvolta la pastina in brodo? Piatti da pic-nic di plastica leggera, quasi inconsistente, che vanno afferrati con attenzione per evitare che s’accartoccino versando il contenuto. Il fondo è granulato, rendendo difficile mescolare lo zucchero. Se deposti sull’apposito tavolino estraibile del comodino a rotelle, appena li sfiori tremolano e sciacquano direttamente sulle lenzuola. In genere si preferisce spostarsi, con accompagnamento di tubi, sacche, asta e flebo, al tavolo.

La geometria dei letti

I Lettori capiranno queste note che pretendono di essere leggere, liberatorie rispetto all’atmosfera ospedaliera. Perciò parleremo anche dei letti: sono costruiti bene, con le rotelle, le sponde pieghevoli, asta con trapezio per il sollevamento, comando per il motorino che regola le varie inclinazioni.

Però, però, c’è una incongruenza sul piano della geometria. Lo schienale può essere sollevato sino a 90° e noi sappiamo che un angolo è formato da due linee rette che si intersecano.

Orbene, ciò va in contraddizione con i materassi, i quali piegandosi formano tutt’al più un settore circolare, cosicché vi trovate a scivolare sulla curva, portandovi in breve in fondo al letto, i piedi puntellati sul bordo, e la nuca ruotata (questa sì) ad angolo rispetto al corpo. Provare per credere (se soffrite di cervicale, come il sottoscritto, lasciate perdere l’esperimento).

Paul è un buon vicino, aiuta nei miei momenti di dolore, incoraggia. Viene finalmente liberato dal sondino naso-gola, così che possiamo chiacchierare. E’ muratore ed essere qui fermo lo danneggia economicamente. “Ho sempre fatto il muratore…” che altro posso fare?”

Arriva il covid

Saremo separati la sera di martedì 27 ottobre quando, all’improvviso, arrivano le infermiere, trafelate: dobbiamo spostarci di stanza. Senza spiegazioni raccolgono i vestiti dall’armadio, gli oggetti personali dal comodino posandoli sul letto, trasportando il tutto verso il fondo del corridoio. Nuova stanza, diverso armadietto. Solo il letto è rimasto lo stesso.

Che sta succedendo? Forte è la curiosità. Da qualche frase rubata, mezze ammissioni, comincio ad intuire che sta succedendo… poi su Facebook ne ho la conferma quasi in diretta dalle prime notizie giornalistiche. Stanno creando un reparto covid al primo piano, proprio sotto al nostro, e noi ospiteremo i pazienti oncologici che lì stavano, cui si aggiungeranno in seguito vari altri ammalati.

Ecco la necessità della ricollocazione dei posti letto nelle camere. In verità, non ci saranno disagi per gli ospitanti, se non il cambio dei compagni di camera.

V’è però, sempre più incombente, la minaccia del virus, la consapevolezza che si sta espandendo, che è sempre più vicino, una invasione che da idea lontana sta sempre più permeando le nostre vite, assediandoci implacabile.

Sino a pochi mesi fa ciascuno di noi, chiuso nella sua personale fortezza dei Tartari, scrutava l’orizzonte dove sarebbe apparso il nemico, ma ora, diversamente del tenente Drogo, non possiamo più abbandonare il campo. La nuvola di polvere che annunciava l’invasione è adesso attorno a noi, ci serra e costringe a guardare in volto il pericolo. La paura è concreta. Soltanto i venti centimetri di cemento e ferro del pavimento ci proteggeranno dal contagio dividendoci dagli sfortunati qui sotto,

Programmazione mancata

Qui la narrazione personale deve necessariamente lasciare il posto, con umiltà e rispetto, alla cronaca pubblica. Il Paese sta vivendo in pieno la seconda ondata dell’epidemia, e le strutture sanitarie stanno cedendo, assieme alla già ansimante economia.

Eppure… si sarebbe dovuto provvedere, durante i mesi estivi, a programmare una seria linea di interventi, ma poco o nulla è stato fatto. Ci si è persi in sterili dibattiti, vane promesse e traballanti piani: banchi con le rotelle nelle Scuole, bonus per i monopattini, addirittura smontando alcune strutture create ad hoc per i ricoveri, e prematuramente rimosse. E, naturalmente, nessun miglioramento nel campo dei trasporti pubblici: i pendolari (compresi gli studenti) continuano a viaggiare stipati, contribuendo a diffondere il contagio.

Sono rimaste inalterate la carenza di organico negli Ospedali, l’incapacità organizzativa dei dirigenti ad ogni livello, la precarietà del personale, costretto a turni massacranti. Le strutture di ricovero non sono aumentate. I posti letto e gli edifici adatti alla quarantena sono rimasti una promessa vana, un sogno.

Torneremo a denunciare con un senso di frustrazione e d’impotenza la precarietà ed i gravi rischi che corrono gli operatori sanitari. Sono qui, attorno a noi, sempre premurosi e pronti ad intervenire, ma l’ombra della stanchezza s’addensa sui loro volti. Sono costretti ad operare, pur in questo reparto protetto, in condizioni più difficili.

Un articolo interessante

L’amica Cadigia, in un articolo-denuncia pubblicato il 3 novembre, circa due settimane dopo i fatti qui narrati, fornirà alcuni dati che vale la pena ripetere: “Sono stimati in circa 53.000 gli infermieri mancanti in tutta Italia (dai 3.000 ai 3.500 in Piemonte): 21.000 negli ospedali e 32.000 sul territorio… A questi numeri vanno aggiunti circa 17.000 necessari per affrontare l’emergenza Covid nelle terapie intensive. E circa 50.000 sono i medici che mancano all’appello. A fronte di queste gravi e colpevoli carenze, la risposta è stata balbettante e insufficiente. Numero di assunzioni basso e con contratti a termine, in somministrazione, a gettone. Bandi regionali a singhiozzo e tardivi, quando si sarebbe dovuto organizzare un censimento e un piano di reclutamento nazionale per soddisfare più agilmente le necessità dei singoli territori…”.

E per di più, “… In questa “fame” di operatori sanitari, il ministero della Salute si permette di ignorare le richieste di riconoscimento del titolo di medici, infermieri, e altre figure ottenuto in paesi diversi dall’Italia. Nel nostro paese operano già 77.500 professionisti di origine straniera, ma sono circa 3000 le richieste ferme al ministero in attesa di riconoscimento. Rimangono ugualmente inutilizzate preziose professionalità perché in mancanza della cittadinanza italiana non possono partecipare ai bandi…”.

Non si può evitare una riflessione di carattere antropologico, che riguarda noi Italiani: siamo purtroppo un popolo che ha difficoltà ad interiorizzare e rispettare le leggi. Bene ci descriveva già Leopardi: “L’Italia è dunque il paese più nichilistico, più cinico e più anarchico di tutti, privo di quelle illusioni sociali fuor delle quali non esiste l’importanza della vita. Or la vita degl’Italiani è appunto tale, senza prospettiva di miglior sorte futura, senza occupazione, senza scopo, e ristretta al solo presente”. Giudizio ingeneroso? Consolatorio pensarlo, e tuttavia nasconde un fondo di verità.

Sempre tutto uguale

Mi piace citare Giorgio Bocca che ne “Le mie montagne” racconta i giorni dell’entrata in guerra dell’Italia nel 1940: “Quel che capimmo in quei frenetici, straccioni, deludenti anni trenta, fu che la guerra era persa prima di cominciare… uno spettacolo sconsolante di incuria, di impreparazione, di azzardo e di stupidità… Il peggio furono i richiami alle armi di un esercito senza mezzi, senza un vero comando… Ti svegli un mattino nella tua piccola città alpina, Cuneo, indossi abiti pesanti perché ha già nevicato… Esci di casa e vedi che è in corso uno strano esodo, una lunga fila di poveracci vestiti da poveracci, con il vestito brutto che indossi quando vai sotto le armi… e arrivato in piazza Vittorio, fra la città nuova e quella vecchia, ti chiedi: ma questi dove vanno? Perché le caserme stanno nella città nuova e questi invece si dirigono sui portici di quella vecchia. E quando, come ogni mattino, stai per entrare nei portici li trovi occupati dai poveracci. Le caserme non sono pronte, le brande e i materassi non sono arrivati, hanno buttato uno strato di paglia sotto i portici e lì i richiamati devono dormire. Non si sa neppure come dare loro da mangiare… Bisogna aggiustarsi con i panettieri borghesi, pagare i prezzi che chiedono, oppure lasciare che i richiamati si arrangino; vendano ai civili i farsetti a maglia o i teli tenda che hanno appena ricevuto…”

E ancora: “Poi arrivò il caos cementifero del Vallo Littorio… i francesi avevano fin dalla Prima guerra mondiale… una linea fortificata che copriva l’intero confine… L’ordine di costruire il Vallo Littorio arriva tardi, nel 1938, ed è una corsa disordinata agli appalti di quattrocento aziende senza un preciso piano, con fortificazioni distribuite a caso. I lavori prendono un ritmo frenetico, arrivano dal biellese e dalla bergamasca impresari famelici… saltano tutti i controlli. Alcune fortificazioni sono prive degli impianti di aerazione, appena si spara i locali si riempiono di gas, i soldati svengono, alcuni si arrangiano mettendo le maschere antigas; in altre mancano i rivestimenti ai muri, l’acqua della neve filtra e può arrivare a metà gamba. I fossati anticarro sono poco profondi… in montagna le cucine da campo non funzionano. I soldati rimediano come possono: sparano sui camosci delle riserve reali, pescano nei laghi con le bombe a mano…”

Vi ci ritrovate? Riconoscete un sistema che dura tutt’oggi? Noi siamo fatti così. Non siamo nordeuropei, non abbiamo la cultura luterana dell’obbedienza; non sopportiamo il controllo imposto ai popoli orientali. Se almeno questo ci avesse salvato dal totalitarismo, dal fascismo, e invece, manco quello.

Il carattere degli Italiani

Mi scriverà poi, a tal proposito, l’amico Franco: “Si tratta solo di rendersi conto che, sia nel bene che nel male, le nostre possibili reazioni agli eventi della storia, a quelli dolorosi e a quelli gioiosi, dipendono dalla nostra cultura.”

La quale cultura produce marinai, artisti e, come in questo periodo, “santi”: sono gli operatori sanitari, medici, infermiere/i, portantini, autisti, costretti ad un lavoro straordinario, rischiando il contagio (e morendo), tenendosi dentro all’animo lo stress, giustamente arrabbiati, ma pronti ad esporsi ogni giorno. Essi non meritano certi loro concittadini, i negazionisti, gli intrallazzatori, coloro che s’arricchiscono con la pandemia, lo sciacallaggio politico.

Purtroppo, l’incoscienza, la superficialità, l’egoismo e l’ignoranza di un numero cospicuo di cittadini, ben distribuito fra le Regioni, ha dato un poderoso contributo al diffondersi del virus. Chi non ricorda l’esodo verso il Sud nei giorni immediatamente precedenti la chiusura fra le Regioni, che portò il contagio ad incolpevoli parenti? Le folle negli stadi, la movida estiva, i bagni di folla sollecitati dai politici (negazionisti per loro vantaggio) sino ai più attuali, criminali raduni con modalità da rave party, semplicemente per stare insieme e “fare a botte”, naturalmente sempre, tutti, senza mascherine?

Vaccini

Nel momento in cui scrivo le pagine finali di questo racconto (dicembre) tutte le speranze vengono riposte nei vaccini, ed è già iniziato l’indecente balletto dei grandi gruppi farmaceutici che, a tempo di record, li hanno prodotti in varie versioni, efficienti al 94%, no al 97, no i miei di più. Sono sul mercato di chi paga di più, dell’egoismo degli Stati nazionali, dell’accaparramento senza neppure conoscere i risultati dei primi test.

In qualche nazione dove la democrazia non è la priorità, sono già stati vaccinati numeri importanti di persone (quali i risultati, le controindicazioni?). Né aiutano il susseguirsi dei decreti, e le diatribe tra virologi ammalati di protagonismo, che lasciano i Cittadini ancora più incerti.

E come verranno distribuiti i vaccini, in un Paese come il nostro che non ha nemmeno un piano pandemico degno di questo nome? Non aiuta l’ultima scoperta del confuso ammasso di capannoni arrugginiti, risalenti all’epoca fascista, in Roma, che dovrebbe essere il polo centrale di raccolta, conservazione e distribuzione del farmaco. Mura fatiscenti, strutture ricoperte di rifiuti velenosi, in un luogo che ancora conserva il DDT col quale gli Stati Uniti ci inondarono alla fine della guerra… Come dare fiducia? e a chi?

Riscopriamo una classe dirigente a senso unico, indulgente verso sé stessa, che chiede rigore ai Cittadini. Di sbagli ne hanno fatti a josa, anche negli ultimi tempi: la sottovalutazione nelle prime settimane, la mancanza delle mascherine, l’incertezza sui tamponi… D’altronde, cosa aspettarsi da dirigenti, amministratori, burocrati, politici che, dopo aver raccomandato di vaccinarci tutti contro l’influenza, in autunno (per distinguerla dal più temibile virus), lascia sguarniti di fiale e persino di aghi?!

E battono pure cassa!

Come se non bastasse, pare che le grandi imprese sanitarie private, quelle che per decenni hanno beneficiato delle casse pubbliche, intendano ora chiedere il rimborso alle Regioni per le attività straordinarie svolte in tempo di covid, e per i mancati introiti sulle sospensioni delle attività ordinarie. Saranno altre decine di milioni che finiranno da noi Cittadini ai privati, senza vergogna e senza misericordia. E già che ci sono, hanno pensato bene di alzare le tariffe future a carico del pubblico (mentre già ora lucrano sui tamponi chiedendo cifre folli).

Virgilio

Con la riorganizzazione del reparto, il nuovo compagno di stanza è Virgilio, ottantaquattro anni, reduce da un’operazione seria che lo costringe a letto, immobile. Tocca a me consolare la sua depressione, incoraggiarlo, farlo sentire meno solo. Scopriamo di abitare a dieci chilometri l’uno dall’altro, ed abbiamo conoscenze comuni.

Virgilio è un omone, e non è agevole per le infermiere sollevarlo e farlo camminare usando il tutore, anzi impossibile. Se cadesse, chi potrebbe sostenerlo? Una modesta proposta che mi frulla in capo sarebbe che, per ogni reparto, ci fosse almeno una persona robusta e preparata allo scopo, per svolgere lavori che richiedono forza fisica (non necessariamente un fisioterapista) in aiuto ai pazienti.

Mortificazione

Capita così che Virgilio resti a letto più del dovuto. Una sera, all’ora di cena, non riesce a servirsi da solo (abbiamo già parlato del tavolino con il cibo che sovrasta la testa del malato). Mi offro di imboccarlo, ma lui è orgoglioso, rifiuta. Mentre arriva un’infermiera protesta, si lascia sfuggire una frase: “… trattato peggio di un cane!” che indispettisce la donna. Per discrezione li lascio soli.

Al ritorno Virgilio è stato spostato dal letto ed è seduto al tavolo, col vassoio davanti, ma non mangia. Sta chiedendo scusa all’infermiera, lei si dimostra conciliante. L’episodio sarebbe chiuso, ma non per l’uomo, che si sente mortificato, colpito nell’orgoglio. Trascorrerà una notte insonne, agitata.

E’ in questa occasione che mi chiede: “Perché non scrivi un articolo per raccontare quel che mi è successo?” Un destino, un karma, mi accompagna sin da bambino, quando su richiesta svolgevo i “temi” anche per i miei compagni, e poi avanti con i primi pezzi di cronaca locale, la stampa sindacale…

Devo avercelo scritto in faccia che non mi tiro indietro quando si tratta di usare una tastiera. Prometto. Chi leggerà queste righe ne conosce ora la genesi.

Per vie sotterranee la voce corre. Ecco il dialogo con una infermiera:

“Come stai?” domando.

“Perché me lo chiedi?” ribatte lei sospettosa.

“L’altro giorno mi hai detto di aver mal di testa, di sentirti sempre stanca…”

“Certo che sono stanca. Cosa credi, sai quanto lavoro c’è da fare?”

“Me ne rendo conto. Guarda, se fosse per me avrei una soluzione…”

“Quale?”

“Raddoppio dello stipendio per tutte e assunzione immediata di nuovi operatori.”

Entusiasmo della ragazza… “Lo scriverai, vero?”

Veterani

Di tutto questo stravagante, strampalato teatrino, una cosa è certa: insieme a Paul condivido il titolo di veterani del reparto. Sembra che per noi non esistano ricambio o dimissioni. Ormai padroni della situazione ci aggiriamo sicuri nel corridoio inalberando orgogliosamente i nostri gonfaloni: le aste porta-flebo a rotelle! Una sera siamo presi da un attacco di risa quando il compagno (anche lui molto scherzoso) ipotizza che a breve, vista l’anzianità, ci nomineranno padroni dell’Ospedale.

Così si ride per non piangere…

Qualità delle persone

S’impara a conoscere meglio le persone che interagiscono in questo spazio chiuso, medici ed infermiere/i. I primi rappresentano la speranza del miglioramento, sono la parola autorevole e chiarificatrice, l’ascolto e la risposta a domande che si accumulano durante la giornata; i secondi sono l’elemento umano, il rapporto, la socialità, l’aiuto continuo.

Di tutti si finiscono per intuire la personalità, il metodo di lavoro, il diverso grado di empatia. Capita che una infermiera, in un momento di calma in reparto, segua con partecipata attenzione qualche racconto di vita, sieda un attimo trasformandosi, da operatrice sanitaria in amica, regalando un meraviglioso e gratificante: “Starei qui tutto il giorno ad ascoltare!”, ma già suona il campanello in un’altra stanza. I pazienti chiamano…

Utenti o pazienti?

Il dibattito è stato lungo, perché è difficile cancellare una lunga tradizione medica, che risale ad Ippocrate. Il codice deontologico prevede ora di usare la definizione di “persona assistita”. Perciò non malato, né ammalato, né soggetto o individuo o cittadino, nel significato di chi ha diritto a ricevere cure e assistenza senza passività; anzi deve essere più che mai al centro del sistema, anche se è la vecchia parola mantiene il netto predominio perché è entrata ormai a far parte dell’uso comune. In ogni caso però è stato compiuto un tentativo di ulteriore emancipazione, se si pensa che un tempo il malato veniva identificato solamente col numero del letto.

“Patiens” viene dal latino “patiens”: soffrire o sopportare, e si accompagna non al concetto dell’attesa, ma del patimento. Ben venga dunque ogni passaggio che agevola il processo verso la centralità del cittadino che ha bisogno di cure. “Utente” è invece un termine che richiama al commercio, come se si fosse clienti della Sanità, come spesso accade: provate a telefonare al numero verde 800 … … e sarete serviti! Come ci sentiamo, nella realtà quotidiana, noi “ammalati”? Direi che il rapporto, superata la burocrazia del Servizio Sanitario Nazionale, degli sportelli, delle code, è del tutto emancipato e paritario, per quanto lo consentono le condizioni personali, ed il fatto che noi siamo sdraiati a letto e bisognosi di aiuto concreto.

Persone, non eroi

Il covid impone una non facile riorganizzazione nel reparto (e sicuramente in tutto l’Ospedale, ed ovunque). Lo stress è tangibile, gli orari precisi sono saltati. Che tutto il personale sia sottoposto a forte tensione lo si avverte, è nell’aria.

Un attento osservatore potrà notare che, appena eseguito un compito specifico, gli operatori, allontanandosi dalle camere, sembrano “staccarsi” psicologicamente, cercare un momento di oblio che non potranno avere: già altre incombenze li attendono.

Come stupirsi allora se, all’inizio dei turni, al loro termine, essi ridiventano “persone” che si raccontano i fatti famigliari, dei figli, piccoli scampoli di evasione che hanno più che meritato? Per loro, questo luogo è l’analogo di ufficio o azienda per qualsiasi lavoratore. Qualche “paziente”, trasformandosi in “utente”, proverà forse fastidio per quel breve cicaleccio che giunge dall’ingresso? Lasciamo che le infermiere ridiventino mamme, fidanzate, mogli. Gli angeli e gli eroi debbono pure avere una loro dimensione semplicemente umana…

Una canzone ed una poesia

Un tempo dilatato, sonnacchioso, dolorante accompagna l’esistenza che trascorre nella camera, nel claudicante passaggio dal letto ai servizi. Il pensiero è ottuso, soffocato dalle anestesie.

In mente si rincorrono una canzone ed una poesia, non riesco a sottrarmi alla loro ossessiva ripetizione.

“E io ero Sandokan”, musica dal film di Scola “C’eravamo tanto amati”. La più bella canzone della Resistenza, come venne definita, composta però solo nel 1974; “Sant’Ambrogio” del Giusti, con la scoperta che anche il nemico può diventare, in certe circostanze, un essere umano quasi… da abbracciare.

Poi andrà meglio

Lunghe notti di sonno breve ed alternato agli incubi… Afferro per l’ennesima volta la sveglietta compagna di tanti viaggi, l’accendo… sono trascorsi soltanto dieci minuti… e così in una sequenza insopportabile di risvegli, attendendo con ansia il mattino, fosse pure il prelievo giornaliero di sangue, sempre più difficile a causa delle vene disfatte. Una luce sciabola discreta: è il controllo notturno. Alzo la mano in un muto saluto. “Non preoccuparti, infermiera. Vigilerò io su Virgilio!”. Spesso è sveglio anche lui, ma tacciamo entrambi. Che dirci se non: “Coraggio che pian piano andrà meglio”?

Il virus sempre più vicino

Arriva un messaggio dall’amico Tullio: “Ciao Mario, ti informo che da una settimana sono in ospedale a Ivrea per il covid. L’ho preso secco e non auguro a nessuno quanto sono stato male ad eccezione di trump e salvini. Ora sto meglio. Sono sempre attaccato al respiratore ma mi hanno già da oggi dimezzato l’ossigeno. Spero non mi porti troppi danni ai polmoni, sennò addio canzoni [Tullio canta in un coro]… Riguardatevi.”

La notizia è uno shock per l’amicizia che ci lega e per la sensazione, la consapevolezza che il virus è ovunque, stringe da vicino. Luciano, dal Biellese, mi avvisa della morte di alcuni Partigiani, ed è altro dolore. Sono saperi antichi, storie, memorie, insegnamenti che se ne vanno per sempre, lasciandoci tutti più poveri e soli.

Non indispensabili?

E pensare che il “governatore” della Liguria, Toti, scriverà il primo novembre uno sconcertante tweet: “Per quanto ci addolori ogni singola vittima del Covid19, dobbiamo tenere conto di questo dato: solo ieri tra i 25 decessi della Liguria, 22 erano pazienti molto anziani. Persone per lo più in pensione, non indispensabili allo sforzo produttivo del Paese…”.

L’idea che gli anziani “servano a poco perché non producono” dimostra una inumana inclinazione a considerare le persone a seconda della loro “utilità” misurata col solo metro dell’efficienza sul lavoro. Una china pericolosa…

In seguito Tullio migliorerà, ma per un po’ di tempo avrà una “fame d’aria da morire.”

Vacanza provvisoria

Finalmente tornerò a casa per il fine settimana. Mi vengono sfilati tubi dal corpo, chiuse le ferite con grossi cerotti. Resta la sonda piantata alle Molinette, che verrà espiantata, sempre a Torino, la prossima settimana.

La mia è quindi una vacanza provvisoria che renderà necessario, prima di rientrare, sottopormi ad un altro tampone.

Avevo visto Rachele soltanto una volta, da lontano, attraverso la porta d’ingresso, mentre affidava ad una infermiera la busta dei ricambi. La donna, gentilissima, mi aveva chiamato: “Venga a vedere sua moglie”. Ora varco la soglia, ma è necessaria una carrozzella per giungere al piazzale esterno. Sono molto debole. Ignazio e Laura hanno voluto accompagnare Rachele, con una seconda auto (per evitare eventuali contagi), a mo’ di “scorta”.

Il parcheggio è intasato, con un via vai continuo di ambulanze. Verifichiamo coi nostri occhi quanto anche ad Ivrea siano aumentati i ricoveri per covid. La presenza del virus è tangibile. Dovrebbero essere qui, i negazionisti che mettono in dubbio le bare, entrare ed assistere al travaglio dei pazienti, alla fatica degli operatori…

Giunto a casa, finirò quasi per pentirmi d’aver scelto le dimissioni. Si insinua il dubbio: se dopodomani, alla prova del tampone, risultassi positivo, come farei a concludere il ciclo di interventi? Dovrei restare altro tempo con la sonda “torinese” nel ventre, o i medici hanno (probabile) un “piano D”?

Tutto andrà bene: sono immune e rientro in reparto contemporaneamente ai barellieri. Appena il tempo di salutare Paul e già viaggio verso Torino, accompagnato da ben due dottoresse.

Quarta anestesia

Ancora un intervento e già siamo sulla via del ritorno. Un’ultima prova mi attende ad Ivrea, e sarà la più dura. Sul far del mezzogiorno vengo adagiato su un nuovo letto. Salta ovviamente il pranzo, e questo lo capisco, però mi viene vietato ogni movimento. Le infermiere sono categoriche: ordine del medico. Trascorrono ore di disagio crescente, immobilizzato in una posizione che, col passare del tempo è sempre più insopportabile. Mi sento bene, vorrei almeno sedermi: impossibile, e non ne comprendo il motivo.

Giunta la sera, rifiuto la cena posata sul vassoio al di sopra della testa, non volendo protestare o mortificarmi come fu per Virgilio.

Le ore della notte sono un incubo. Ad un certo punto qualcosa si spezza dentro di me. Ho affrontato con animo tranquillo le precedenti disavventure, ma ora sto cedendo. Suono con insistenza il campanello, mi agito. Nella cartella medica è scritto che sono un “paziente collaborativo, ed ora mi ritrovo a pretendere aggressivamente di parlare con un medico. Voglio sapere perché non mi posso muovere, ma non ho risposte.

Alla visita mattutina dirò alla dottoressa di essere arrabbiato, chiederò ragione delle sue disposizioni, e scoprirò che lei aveva solo raccomandato di farmi star fermo per qualche ora, non per tutta la notte! Un semplice equivoco…

Torno a casa definitivamente il 5 novembre. Peso 52 chili.

Per molti giorni (settimane) smaltirò le anestesie in una alternanza di sonnolenza, apatia, Incubi e deliri.

Scusate l’assenza… giustificata

Come mi era stato annunciato, la ripresa sarà lunga: molti giorni buoni alternati a qualcuno cattivo. Infine riuscirò a riaccendere il computer e a riprendere i contatti con gli amici tramite e-mail e Facebook. Il primo scritto è titolato “Scusate l’assenza… giustificata”.

Risponderanno in tanti, facendomi gli auguri. Li ringrazio tutti.

Ci stiamo avvicinando al Natale e, come avevo pessimisticamente scommesso con Rachele, si inizia a sentire che la curva del contagio sta scendendo, che ormai il vaccino è pronto, abbassando la voce e minimizzando sul numero dei morti, che continuano invece ad essere centinaia (5-600 la media al giorno).

Esigenze commerciali premono, le “zone rosse” delle Regioni stanno passando all’arancione, poi al giallo. I supermercati e le vie dello shopping tornano ad essere affollate, mentre il Governo, sempre sotto attacco dalle opposizioni, difende sommessamente i decreti sul lockdown, avvertendo, assiemi ai virologi più seri, che l’eventuale diffondersi di una terza ondata del virus sarebbe catastrofica.

“Salvo”, si capisce, “che per quel 3% di italiani che guadagnano più di 1 milione di dollari l’anno e possiedono il 34% della ricchezza nazionale – compresi i 40 miliardari che da soli monopolizzano 165 miliardi – non hanno subito decurtazioni e che, anzi, «sono aumentati sia in numero che in patrimonio durante la prima ondata dell’epidemia». Ne sono stati, addirittura, avvantaggiati.”

Un virus che colpisce in basso

Lo sostiene Marco Revelli in un articolo sul “Manifesto”, denunciando “Che il virus, come la sfortuna, non fosse cieco, anzi ci vedesse benissimo – che fosse dotato di una solida coscienza di classe alla rovescia, colpendo molto più duro in basso che in alto.”

Le mappe del contagio sarebbero eloquenti, con i quartieri “bene” delle grandi città quasi risparmiati dal morbo e quelli periferici flagellati.

Un articolo, quello di Revelli, su cui meditare: “L’epidemia” scrive, “ha scavato voragini negli strati popolari… nella nuda vita, considerata spesso vita di scarto, comandata al lavoro quando le fasce alte si difendevano col lockdown, costretta a elemosinare un posto sempre più raro in terapia intensiva mentre per gli altri c’era il reparto «Diamante» al San Raffaele… Fino ai penultimi, i lavoratori marginali, le categorie deboli della manifattura e soprattutto dei servizi, quelli a tempo determinato, delle imprese piccole e piccolissime, che temono ad ogni scadenza la «discesa agli inferi della disoccupazione» (è già toccato a 400.000 di loro)…

“E gli ultimi, i precari, quelli della «gig economy», del lavoro a giornata… del sommerso e del nero, quelli che, appunto, se non lavorano non mangiano perché non hanno cuscinetti di grasso messi da parte per i tempi difficili per la semplice ragione che non hanno mai vissuto «tempi facili». Se va bene ricorreranno al silver welfare offerto da nonni o genitori pensionati, altrimenti saranno soli a contendersi un reddito di cittadinanza benedetto ma avaro… Sono un esercito questi «ultimi». 5 milioni, calcola il Censis, che hanno finito per inabissarsi senza rumore (e l’espressione mette i brividi)…”

“È tutta qui la «questione italiana»: in questa spaccatura orizzontale tra «una società sfibrata dallo spettro del declassamento sociale», da una parte, e un ristretto ceto possidente irresponsabile e avaro, pronto ad alzare barricate alla sola parola «tassa patrimoniale» e a rivendicare per sé… tutto, comprese le briciole contese alle deprecate e «improduttive» misure «assistenziali».”

Una contesa “… ben più strutturale, e reale, tra ricchi e poveri. I primi, sempre più esclusivi e chiusi, i secondi sempre più numerosi e dimenticati. Per questo le raccomandazioni del Censis, secondo cui si imporrebbe «un ripensamento strutturale per la ricostruzione» e la messa in campo di un «progetto collettivo che spazzi via la soggettività egoistica e proterva in cui per decenni abbiamo creduto», appaiono sacrosante. Ma poco suscettibili di ascolto da parte di un ceto di decisori pubblici che nella sua grande maggioranza, trasversalmente agli schieramenti politici, appare sordo e cieco (anche se purtroppo mai muto)…”

Conclude poi Revelli: “… Lo si sapeva da subito che la seconda ondata ci sarebbe stata e sarebbe stata peggiore. Lo dicevano scienziati e ministri. Eppure si è arrivati a ottobre con i trasporti immutati, la sanità territoriale scassata come prima, il personale ospedaliero insufficiente, un welfare allo sbando secondo i vecchi, devastanti dogmi neoliberisti. Potremmo concludere che questo è davvero, come diceva Norberto Bobbio, un paese «irredimibile». O che comunque, a redimerlo, toccherà a ognuno di noi, con spirito ferocemente eretico.”

Così torniamo alle riflessioni che sono state la spina dorsale di questa cronaca…

Ringraziamenti a tutti

Mi tengo in contatto con Paul e Virgilio. Ho mantenuto la promessa che avevo fatto a loro e alle infermiere, e non mi resta che aggiungere banalmente, però con profonda convinzione ed empatia, i ringraziamenti a tutti gli operatori sanitari: medici, infermieri/e… La nostra Sanità pubblica è e dovrà restare uno dei perni della vita democratica del Paese. Per quanto erosa, colpita dai tagli, le donne e gli uomini che ne fanno parte ne reggono “eroicamente” il peso.

“Raddoppio dello stipendio per tutti e assunzione immediata di nuovi operatori.”, come avevo detto all’infermiera.

Quanto a noi tutti, testimoni di una catastrofe mondiale, di grandi sofferenze, restiamo responsabili, al di là del legittimo desiderio di uscire di casa e abbracciare gli amici. Rispettiamo i decreti, e quanto ai colori delle “zone” e alle aperture concesse, usiamo giudizio, non approfittiamone: qualche giorno fa l’amica Roberta ha coniato una frase, un concetto di grande saggezza: “Se una cosa puoi farla, non necessariamente devi farla.”

Potrei essere rinchiuso in un guscio di noce e tuttavia ritenermi Re di uno spazio infinito, se non fosse che faccio brutti sogni.



(Amleto)

Scritto nei mesi di novembre e dicembre 2020

Commenti