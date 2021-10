Ascolta l'Audio Dell'Articolo

In guardia!

In paesi come la Francia nel XVII secolo i gentiluomini si battevano in un duello in seguito alla minima offesa al proprio onore, nonostante la leggi lo proibissero. Da un libro recentemente letto il 12 maggio 1627, alle due del pomeriggio, il conte di Bouteville e il marchese di Beuvron si incontrarono in una piazza del centro di Parigi per battersi a duello. Bouteville, di 27 anni, era uno spadaccino consumato e aveva già combattuto una ventina di incontri di questo tipo, in cui erano morti almeno due avversari. Una delle vittime era parente di Beuvron, e per vendicarlo questi aveva trascorso gli ultimi mesi cercando di provocare uno scontro con il conte. Stabilito il luogo e l’ora dell’incontro, i due si presentarono accompagnati da una coppia di testimoni. Si batterono in maniche di camicia, prima con la spada e il pugnale e dopo solo con quest’ultimo. Quando erano avvinti e avevano il pugnale uno sulla gola dell’altro, decisero di considerarsi soddisfatti. Intanto i loro compagni avevano dato vita a un altro combattimento che causò una vittima e un ferito. I contemporanei credevano che in Francia si vivesse un’autentica febbre del duello, nei primi decenni del XVII secolo questo tipo di episodi erano abituali a Parigi e in molte altre città francesi. Anche nel resto d’Europa erano frequenti, ma sembra che in Francia si visse un’autentica febbre da duello. È possibile spiegare il fenomeno in base alla libertà che ebbero i nobili francesi durante le guerre di religione 1562-1698, e anche sotto il governo di due regine reggenti, nel 1610-1617 e 1643-1661, precisamente il periodo in cui erano ambientati romanzi come “I tre Moschettieri” di Alexandre Dumas. Esistevano diversi tipi di duello, a volte potevano essere frutto di un incontro casuale, in francese ci si riferiva a questo tipo di duello come rencontre, e avevano luogo senza eccessivi preparativi. Per esempio, nel 1613, un certo Cavaliere di Guisa, passeggiando una mattina in via Saint-Honoré di Parigi incontrò il Barone di Luz, che tempo prima aveva parlato male di suo padre. Guisa smontò dal cavallo, impugnò la spada e invitò il suo avversario a fare lo stesso. Il barone, un uomo maturo, riuscì appena a fare fronte al giovane e impetuoso Guisa prima di venire trapassato da una sola stoccata. In questo caso più che di un duello si trattò di un omicidio a sangue freddo. I duelli erano generalmente regolati da una serie di rituali. La sfida a volte era per riparare una macchia al proprio onore, l’offeso poteva sfidare a duello colui che lo aveva schernito. La sfida veniva lanciata a parole a parole o, molto più comunemente, in maniera fisica, con uno schiaffo. Si poteva anche sfidare a duello per iscritto servendosi di biglietti o lettere. Per esempio, il figlio del barone di Luz, dopo aver sepolto suo padre, ordinò al suo scudiero di recarsi a casa del Cavaliere di Guisa a presentare una lettera di sfida che diceva: “Signore, vi invito con questo biglietto a farmi l’onore di incontrami con spada in mano per fare giustizia della morte di mio padre. Questo gentiluomo, ([lo scudiero) vi condurrà nel luogo dove mi trovo, con un buon cavallo e due spade, delle quali potrete scegliere quella che più vi aggrada”. Il duello ebbe luogo e purtroppo il cavaliere, dopo aver ucciso il padre, fece lo stesso con il figlio. Il luogo di combattimento era scelto in genere in qualche punto nei dintorni della città, al riparo dallo sguardo delle autorità, nella città di Parigi, il Pré-aux-Clercs era molto conosciuto come luogo dei duelli. Ma questi potevano avere luogo anche in città e in pieno giorno. Gli aristocratici evitavano il duello con le armi da fuoco, perché non permetteva di mostrare il loro coraggio, ed i duellanti di solito combattevano a piedi solo con la camicia, lasciando il busto esposto alla spada del rivale ed pertanto era proibito indossare armature, come si faceva nei duelli tra cavalieri medievali, anche se si sa di più di un caso documentato di duellanti che cercarono di nascondere una corazza sotto le vesti e che furono sorpresi dai testimoni dell’avversario. I combattimenti di solito si svolgevano a piedi, ma in alcuni casi si montava a cavallo e per le armi, come già detto si evitava di scegliere le armi da fuoco, che contraddicevano l’ideale del coraggio personale proprio dell’aristocrazia, ma diversi furono i casi di duello con pistola, sicuramente perché si prestava al combattimento corpo a corpo. In ogni caso, l’arma preferita era la spada, in qualsiasi delle sue versioni, anche se la più apprezzata era la rapière, o striscia, la più mortale che, d’altro canto, non mutilava né sfigurava il volto del rivale. A volte si controllava che le spade avessero la stessa lunghezza, ma nella maggior parte delle occasioni gli avversari si lanciavano in combattimento senza indugi per non essere tacciati di codardia. Nei duelli del XVII secolo la novità fu l’introduzione della figura dei testimoni o padrini, detti in francese i secondi, che non si limitavano ad accompagnare i duellanti e controllare che si rispettassero le regole, ma combattevano anche tra di loro. Curiosamente, se un secondo batteva il suo rivale, poteva accorrere in aiuto del duellante che accompagnava, anche se lo scontro diventava un due contro uno. C’erano poi alcune regole che tendevano ad evitare gli esiti fatali di un duello. Oltre alla possibilità di riconciliarsi prima di incrociare le lame, i duellanti potevano anche ritenersi soddisfatti nel momento in cui uno dei due feriva leggermente l’altro, erano i cosiddetti duelli detti al primo sangue, e a volte gli scontri non erano altro che una farsa per salvaguardare l’onore, e dopo essersi scambiati un paio di stoccate la reputazione dei combattenti si considerava salva. Ma purtroppo molti combattimenti terminavano con la morte di uno dei due partecipanti. Molte volte il numero dei duelli veniva ingigantito, e le autorità dell’epoca avevano validi motivi per voler interrompere questo tipo di combattimenti. E così, nonostante il popolo nutrisse simpatia per coloro che cercavano di vendicare il proprio onore in combattimento, la legislazione contro i duelli divenne sempre più rigorosa. Il re Luigi XIV promulgò numerosi editti che proibivano i duelli, il cui numero si ridusse poco a poco senza però sparire del tutto. L’ultimo duello mortale in Francia ebbe luogo nel 1892 tra un capitano ebreo e un marchese antisemita. Il primo morì ma divenne un eroe dell’opinione liberale. Una curiosità il conte di Bouteville, fu arrestato proprio dopo il suo combattimento con Beuvron e il cardinale Richelieu lo fece processare e condannare a morte.

