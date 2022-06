In data odierna 29/06/22 intorno alle ore 15,40 circa, una squadra del distaccamento permanente di Livorno Ferraris, Comando Vigili del Fuoco di Vercelli, è intervenuta presso SP 31Bis, tra i comuni di Fontanetto Po e Crescentino, per un incendio che coinvolgeva un trattore agricolo con rimorchio.

L’intervento del personale VVF consisteva nell’estinzione dell’incendio e nella messa in sicurezza dello scenario.

Sul posto presente una pattuglia di Carabinieri e Polizia Locale di Crescentino per la gestione del traffico a causa della chiusura del tratto di strada interessato dall’evento.

Commenti