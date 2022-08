In Estate prima di partire ricordati di donare sangue.

Dopo l’emergenza sangue che c’è stata durante la pandemia, anche l’estate, complice l’inizio delle ferie, può essere motivo di un rallentamento delle donazioni. Il sangue è la base e carburante del sistema sanitario e non è riproducibile artificialmente. Chiedo a tutti i donatori o chi non ha mai donato e gode di buone condizioni di salute, peso superiore ai kg 50 età compresa tra 18/60 anni di venire a donare. Fatelo in Estate c’è ne ancora più bisogno.

Rinnovo l’invito a tutti coloro che possono donare a farlo prima di partire per le vacanze perché le malattie non vanno mai in ferie.

Prossima donazione a Favria giovedì 18 AGOSTO.

Per informazioni o prenotare Cell. 3331714827-

grazie se fate passa parole e divulgate il messaggio.

Favria, 10.08.2022 Giorgio Cortese

Vivi con quelli che possono renderti migliore e che tu puoi rendere migliori. C’è un vantaggio reciproco, viva la vita se doni la vita. Ti aspettiamo a FAVRIA prelievo straordinario GIOVEDI’ 18 AGOSTO 2022, cortile interno del Comune dalle ore 8 alle ore 11,20. Abbiamo bisogno anche di Te. Dona il sangue, dona la vita! Attenzione, per evitare assembramenti è necessario sempre prenotare la vostra donazione. Portare sempre dietro documento identità. a Grazie per la vostra collaborazione. Cell. 3331714827- grazie se fate passa parole e divulgate il messaggio

Commenti