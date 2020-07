In estate la donazione del sangue non va in vacanza.

Donare il sangue è un gesto d’amore verso il prossimo volontario e gratuito. Prima di partire per le vacanze non dimenticate di donare il sangue. D’estate infatti la richiesta aumenta poiché, a causa dello spopolamento delle città, le donazioni calano. Dell’oro rosso c’è purtroppo sempre bisogno, anche nella stagione calda gli ospedali non vanno in ferie, così come i malati cronici e i trapianti. Per questo importante donare prima di partire e non saltare ai mesi successivi.

Ecco dove si può donare in agosto nella zona 2 Fidas, Canavese:

Front Canavese, domenica 2 agosto

Montanaro, lunedì 3 agosto

Rivarolo Canavese, lunedì 3 agosto

Favria, venerdì 7 agosto

Montanaro, sabato 8 agosto

Pont c.se, a Frassinetto con autoemoteca, mercoledì 19 agosto

Ciriè San Carlo, sabato 8 agosto

Valperga, lunedì 10 agosto

Rivarolo Canavese, giovedì 13 agosto

Rivarolo Canavese, venerdì 21 agosto

Ciriè San Carlo domenica 23 agosto

Rivara, mercoledì 26 agosto

Attenzione a seguito del DPCM del 8 marzo 2020, per evitare assembramenti è necessario sempre prenotare la vostra donazione. Grazie per la vostra collaborazione. Cell. 3331714827

Qui di seguito cellulari dei referenti gruppi dove potete prenotarvi

Aglie’ 331-3539783

Barbania / Front _ 347-9033486

Bosconero 011-9889011 e 338-7666088

Cirie’ 340-7037457

Corio 348-7987945

Favria 333-1714827

Feletto 339-1417632

Forno Canavese _ 338-8946068

Levone 340-0675250

Locana 349-6623516

Lombardore / Rivarossa 333-3310893

Montanaro 377-7080944

Ozegna 339-3921510

Pont 333-8937412

Rivara 339-6339884

Rivarolo Canavese 348-9308675 e 347-4127317

San Giusto Canavese 377-1213021

Valperga / Salassa / Pertusio 347-5821598

Varisella / Vallo 333-9584743

Favria, 30.07.2020 Giorgio Cortese

Certe persone a furia di fingere, diventano una discreta copia di ciò che imitano

