In Dulci Jubilo.

Voglio iniziare questo periodo d’Avvento parlando del canto di Natale: “In Dulci Jubilo”, con l’auspicio che questo sentimento ci accompagni tutti fino al S. Natale. Questo non è solo il mio personale augurio, o uno stato emotivo dell’animo, ed è anche il titolo di un tradizionale canto natalizio con un testo scritto parte in latino volgare e con parole tedesche, che sembra risalire al medioevo scritto nel 1328 dal mistico Henrich Suso. Henrich Suso, o meglio italianizzato in Enrico Suso, con la curiosità si firmava Amadeus, nato probabilmente il 21 marzo 1295 a Costanza e morto il 25 gennaio 1366 a Ulm, è il monaco tedesco domenicano a cui gli storici attribuiscono la paternità del testo di “In Dulcis Jubilo”. Secondo la tradizione, si narra che nel 1328 Enrico Suso una notte ebbe una visione di angeli che danzavano e cantavano e lui fu preso per mano e si unì a loro cantando e danzando in segno di adorazione e intonò un canto a Gesù Bambino che iniziava con “Nun singet und seid froh o In Dulci Jubilo”. Henrich o Enrico Suso, venne proclamato beato nel 1831 da papa Gregorio XVI e si festeggia il 2 marzo. Il brano apparve per la prima volta in un manoscritto della Biblioteca dell’Università di Lipsia il Codexz 1305 intorno al 1400 anche se pare che qualche versione dello stesso brano potrebbe essere esistita già prima di questa data. Questo canto venne usato sia dai cattolici che dai protestanti e nel 1545 venne aggiunta una strofa al canto sembra addirittura da Martin Lutero e, in questa versione, fu inserito nella raccolta Geistliche Lieder di Valentin Babst, stampata a Lipsia. In Dulci Jubilo, era famoso in tutta Europa e lo dimostra una traduzione svedese del XVI secolo, che si trova nell’innario finlandese Piae Cantiones del 1582 che raccoglie 74 canzoni religiose, popolari e sacre. Oltre poi alla traduzione tedesca che si trova nel New Ordentlich Gesang Buch del 1646 questo canto venne tradotto anche in inglese e due versioni più famose sono quella di Robert Lucas de Pearsall, 1795-1856, che si trova in Musical Times e Novello’a Part Song Book, 1887, basata su un testo del 1570 trovato in un libro usato per la celebrazione del culto dove veniva descritta come “Una canzone molto antica per la vigilia di Natale” di cui l’autore inglese, sostituì le frasi in tedesco con delle parti in inglese. Ecco il testo italiano:“In dulci jubilo, lodate, Angeli, Cristo nostra pace È sceso sulla terra, Rifulge come astro Nell’ombra della notte. Alleluia. In dulci jubilo, lodate, Angeli, Cristo nostra luce Ci illumina il cammino, O nato da Maria Gesù a te sia gloria. Alleluia… In dulci jubilo, lodate, popoli, Cristo nostra Pasqua Ci libera dal male, E nuova vita dona Offrendo il suo corpo. Alleluia.” Peccato che la produzione contemporanea di canti natalizi non contenga carole basate su questo gioiello della musica medievale.

Favria, 4.12.2021 Giorgio Cortese

Buona giornata. A Dicembre, giornate corte, lunghe notti, l’ape tace, il giunco geme, proverbio francese. Felice sabato.

