IN CUCINA COL MENDOZA – Puntata 1: “Malloreddus alla Campidanese”

Ciao, sono chef Mendoza (al secolo Luigi Cocco). Ho 32 anni, un bellissimo figlio di nome Eddy e faccio il cuoco da 10 anni. Ho mosso i primi passi facendo la gavetta da lavapiatti fino a diventare chef in un noto ristorante di Londra. Da un anno sono a Cavagnolo per far crescere Eddy vicino alla famiglia e ai nonni.

Ogni settimana, grazia alla collaborazione dei ragazzi de La Voce, pubblicherò un video in cui vi racconterò una ricetta. Oggi cominciamo con un piatto tipico della Sardegna, la mia terra: i Malloreddus alla Campidanese.

LA RICETTA

Malloreddus alla Campidanese

(ingredienti per 4 persone)

-. 400 grammi di pasta Malloreddus

-. 300 grammi di salsiccia fresca

-. 300 grammi di passata di pomodoro

-. 1 cipolla

-. 1 spicchio d’aglio

-. 80 grammi di pomodoro secco

-. 6 foglie di alloro

-. 35 grammi di prezzemolo fresco

-. 2 bustine di zafferano

Commenti