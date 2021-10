Viva la vita se doni la vita. Ti aspettiamo a Favria VENERDI’ 5 NOVEMBRE 2021, cortile interno del Comune dalle ore 8 alle ore 11,20. Abbiamo bisogno anche di Te. Dona il sangue, dona la vita! Attenzione a seguito del DPCM del 8 marzo 2020, per evitare assembramenti è necessario sempre prenotare la vostra donazione. Portare sempre dietro documento identità. a Grazie per la vostra collaborazione. Cell. 3331714827- grazie se fate passa parole e divulgate il messaggio

In corpore vili…scapè!

Curiosa la prima espressione in latino medievale che significa: “a titolo di rischioso esperimento”. Questa espressione deriva da una frase, sempre in latino molto più lunga “Faciamus experimentum in corpore vili, facciamo l’esperimento su un corpo di poco conto”. Motto attribuito in generale ai medici che, secondo l’opinione popolare, facevano le loro esperienze scientifiche su corpi di persone di poca importanza. Tale motto sarebbe stato pronunciato per la prima volta da alcuni medici del XVI secolo molto probabilmente ad Asti quando furono chiamati a curare l’umanista Marc-Antoine Muret, precettore di Montaigne, in fuga da Tolosa, ove era stato condannato al rogo per sodomia e, giunto appunto in Piemonte, aveva finito per ammalarsi, e fu scambiato per un mendicante a causa dell’abbigliamento. Disteso su un letto udì i medici pronunciare tale frase, e intuendo quale fosse il loro scopo, cioè di utilizzare il suo corpo per certi esperimenti, sicuri che del paziente nessuno avrebbe chiesto conto, Muret approfittò di una distrazione dei futuri carnefici, e recuperate le forze scappò. Di questa vicenda circolano un paio di varianti, che tuttavia discordano di pochi particolari. Una curiosità, le cronache raccontano che fu un amico a metterlo sull’avviso dell’imminente arresto, inviandogli un biglietto sul quale si leggeva solo un verso di Virgilio dell’Eneide: “ fuggi la terra crudele, fuggi la riva amara!” infine in piemontese scappare si dice scapè. La parola scapè per alcuni studiosi deriva dal latino volgare excappare o excampare, la prima togliersi la cappa, il mantello, la seconda fuggire dal campo di battaglia o di prigionia. La parola simile scapinè, rifare la pedula o darsi da fare invece deriva dal longobardo skarpo, scarpa nel senso di zoccolo di sostegno per fuggire a gambe levate.

Favria, 31.10.2021 Giorgio Cortese

Buona giornata. Caro novembre, il mondo è stanco, l’anno è vecchio, e le foglie sbiadite sono liete di morire. Felice domenica

