15 aziende canavesane e 13 Istituti scolastici del territorio per un totale di quasi 1400 studenti e un centinaio di docenti delle scuole secondarie di primo grado: questi i numeri della XII edizione del PMI DAY, la Giornata Nazionale delle Piccole e Medie Imprese, che si è celebrata quest’anno il 19 novembre, organizzata da Piccola Industria Confindustria, in collaborazione con le Associazioni del sistema. L’iniziativa è inserita nella XX Settimana della Cultura d’impresa e nella Settimana Europea delle PMI promossa dalla Commissione Europea.

Edizione da record quella canavesana che, anno dopo anno (escludendo il 2020, anno in cui se è svolta in forma diversa e ridotta a causa dell’emergenza sanitaria) registra un aumento esponenziale degli studenti partecipanti, a testimonianza del fatto che scuola e impresa sono sempre più legate a doppio filo.

Anche a livello nazionale il numero dei partecipanti rileva un aumento continuo: quest’anno sono più di 400 le imprese che, nonostante le difficoltà organizzative, hanno voluto essere protagoniste di questo appuntamento annuale. Quasi 45mila i protagonisti degli eventi fisici e virtuali dedicati a studenti e insegnanti delle oltre 500 scuole medie e superiori coinvolte. Le PMI di Confindustria dal 2010, anno di nascita della manifestazione, hanno aperto le loro porte a circa 425mila ragazzi che hanno avuto la possibilità di guardare da vicino e toccare con mano le nostre imprese, create con impegno, fatica e quell’ingegno che ha reso il made in Italy famoso nel mondo. Il focus degli eventi del PMI DAY 2021 è stato la sostenibilità. Questo tema è stato individuato per la sua rilevanza e attualità. E’, infatti, al centro del PNRR e delle riflessioni emerse dal G20 e dalla Cop26. Le imprese sono tanto consapevoli della sua importanza che hanno voluto farsi esse stesse promotrici di una sensibilizzazione sull’argomento nei confronti dei giovani.

In Canavese l’edizione 2020, essendo impossibile realizzare le visite in presenza a causa della pandemia, si era svolta con un format completamente nuovo, ovvero in versione totalmente digitale; l’edizione 2021, invece, è realizzata in tre diverse modalità a seconda delle preferenze espresse da scuole e imprese e tenendo conto dei vincoli normativi sui trasporti in autobus degli studenti: videoconferenze, visite in azienda (in particolare laddove siano possibili gli spostamenti in sicurezza delle scolaresche) e incontri degli imprenditori in aula. Nel nostro territorio il PMI DAY ha preso il via il 19 novembre e si svolgerà nell’arco dei prossimi due mesi.

Nel corso delle visite (virtuali o fisiche) gli studenti hanno l’opportunità di seguire da vicino le singole fasi dell’attività produttiva, di vedere come la materia prima si trasforma in prodotto e le idee in risultati, ma anche di apprendere direttamente dagli imprenditori la storia dell’azienda, le sfide che affronta nel presente e quelle che si pone per il futuro. Durante le visite aziendali viene anche presentato il contributo video “L’impresa, che impresa!” (disponibile sul canale YouTube di Confindustria Canavese), realizzato lo scorso anno in occasione dell’edizione virtuale dell’iniziativa. Un video che in 5 pillole di circa 3 minuti ciascuna illustra in modo simpatico e accattivante temi come: Che cos’è un’impresa? Cosa si produce e quali lavori potrei fare in Canavese? Cosa richiede il mercato del lavoro? Quali sono i lavori del futuro e quale scuola posso scegliere? Come potrei diventare imprenditore?

Il PMI DAY in Canavese non consiste però soltanto nella singola giornata di visita (virtuale o meno) degli studenti all’azienda. La Piccola Industria di Confindustria Canavese lo ha strutturato come un progetto molto più ampio con l’obiettivo di rafforzare e rendere sempre più stretto il dialogo tra scuola e impresa. Esso ha avuto inizio prima della data ufficiale del PMI DAY coinvolgendo professori, studenti e aziende in un percorso articolato dedicato alla cultura di impresa: in particolare, sono state preventivamente organizzate attività di formazione rivolte agli insegnanti per introdurli al mondo delle imprese e fornire loro gli strumenti per approfondire in classe le più importanti tematiche legate alle aziende e all’imprenditoria.

Le realtà canavesane che quest’anno hanno scelto di condividere questa importante esperienza con i giovani studenti sono: Arca Techonologies Srl, Bersano Carlo Spa, Bioindustry Park Silvano Fumero Spa, Bracco Imaging Spa, Cmb Industries Srl, Data Officine S.N.C Di Data Francesco & C., Ergotech Srl, Molino Enrici Srl, Net Surfing Srl, Osai – Automation Systems Spa, Phoenix Srl, Progind Srl, Sata Spa, Tecno System Spa e Ufs Srl.

Gli Istituti comprensivi che partecipato all’iniziativa sono quelli di Azeglio, Caluso, Castellamonte, Favria, Istituto Missionario Salesiano “Card. Cagliero”, Ivrea 1, Montanaro, Pavone, Rivarolo, San Giorgio C.Se, Settimo Vittone, Strambino, Valperga.

“Il PMI Day per noi rappresenta un momento di incontro fondamentale in cui le aziende si aprono per accogliere e farsi conoscere, per mostrarsi come realtà in cui la tradizione si fonde con l’innovazione, la tecnologia con il saper fare”, ha dichiarato Claudio Ferrero, presidente della Piccola Industria di Confindustria. “Quest’anno celebriamo dodici anni di incontri e iniziative per dare concretezza al primo articolo della nostra Costituzione che vede il lavoro come elemento fondante della nostra Repubblica. Lavoro che significa creatività, impegno, dedizione e responsabilità. Manifestazioni come questa sono centrali per creare e rinsaldare quel ponte tra scuola e lavoro, tra istruzione e industria. Per noi imprenditori il PMI DAY rappresenta il momento per condividere con i giovani il loro impegno a favore della diffusione della cultura d’impresa in relazione alle diverse tematiche su cui tale impegno si declina”.

