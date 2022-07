PREVISIONI PER GIOVEDI’ E VENERDI’ IN SINTESI –Giovedì qualche rovescio o temporale in più lungo l’Appennino dal pomeriggio, in locale sconfinamento alle aree limitrofe, oltre che in generale su Toscana, Molise, Puglia e Basilicata. Tra pomeriggio e sera rovesci e temporali sparsi anche sul Nordest in estensione da Alpi e Prealpi verso le pianure; in tarda serata e nella notte su venerdì fenomeni in ulteriore sviluppo e diffusione al Centro; possibilità di fenomeni intensi. Venerdì rovesci e temporali sparsi al Centro al mattino, specie su Appennino, versante Adriatico e medio-basso Lazio, in successivo trasferimento al Sud e Sicilia tra pomeriggio e sera; attenzione rischio locali nubifragi, grandine anche di grosse dimensioni e improvvisi colpi di vento. Sole prevalente al Nord e dal pomerigigo anche su gran parte del Centro.