Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Imparare a conoscere, capire e apprezzare l’arte. Molto spesso sentiamo dire che l’Italia è il Paese più bello e più ricco del mondo dal punto di vista culturale e artistico. Sembra un luogo comune ma, come la maggior parte dei luoghi comuni, nasce dalla realtà. Il patrimonio costruito nei secoli e lasciatoci in eredità dalle civiltà che, nel corso della storia, hanno popolato e reso così affascinante la nostra Nazione è in assoluto il più vario e interessante che si possa trovare, anche viaggiando molto nel mondo.

Questo ovviamente non significa che non si debba viaggiare, anzi: la conoscenza ci rende ricchi, ci aiuta a scoprire nuove culture e ampliare il nostro bagaglio personale, rendendoci migliori da tantissimi punti di vista. Ma, proprio per questo motivo, possiamo ritenerci fortunati perché abbiamo la possibilità di scoprire veri e propri patrimoni artistici quasi in ogni angolo dello Stivale, sia girando le grandi città che andando a scoprire i piccoli sobborghi, con l’occhio incantato del turista e con la mente aperta dell’amante dell’arte. Infatti, si stima che l’Italia concentri (dipendentemente dalla definizione di Patrimonio culturale) dal 60% al 75% di tutti i beni artistici esistenti in ogni continente: siamo seduti su una montagna d’arte e spesso tendiamo a sottovalutare questa immensa fortuna.

L’arte con gli occhi di Giovanni Agosti

Imparare a vivere a convivere con l’arte che ci circonda non è immediato. Bisogna imparare a osservare la bellezza nei piccoli elementi di ogni giorno. Chissà quante volte siamo passati davanti a un palazzo storico senza neanche chiederci di che periodo fosse, o quante architetture abbiamo ignorato concentrati sul nostro smartphone, o quante domande non ci siamo mai posti sulla toponomastica dei nostri paesi, sull’origine delle tradizioni, sulla forma di valli e fiumi.

“I viaggi nell’arte” di Giovanni Agosti rappresentano un affascinante percorso alla scoperta del nostro territorio, della storia e dell’arte, tutti elementi che hanno portato l’Italia a diventare la culla della cultura occidentale per secoli. Giovanni Agosti è professore ordinario di Storia dell’arte moderna all’Università degli Studi di Milano e ci guiderà in un sentiero fatto di cultura, conoscenza e passione.

Lezioni per imparare a conoscere l’arte

All’interno di queste lezioni, ci avventureremo alla scoperta di piccoli gioielli nascosti presenti in ogni angolo della nostra Nazione, uscendo dai percorsi più noti e più battuti delle città come Roma, Firenze o Venezia, celebri in tutto il mondo per la loro ricchezza culturale. Scopriremo ad esempio l’affascinante Urbino di Baldassarre Castiglione, ci sposteremo verso il Piemonte per indagare sulle bellezze di Ivrea ai tempi di Adriano Olivetti, per raggiungere poi la bellissima Pescocostanzo, in Abruzzo. Infine, entreremo nel dettaglio dell’arte lombarda e del Rinascimento italiano, provando ad acquisire gli strumenti più utili per poter osservare l’arte con uno sguardo attento, capace e consapevole.

Commenti