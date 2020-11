Il virus accentua le disuguaglianze: si salvano (per ora) solo i “garantiti”. Chi ha lo stipendio assicurato e chi invece si dispera

Lasciamo perdere i negazionisti, quelli che ovunque – sui social, soprattutto – negano la pericolosità del virus o quantomeno la minimizzano, dicono che non è vero che gli ospedali sono in difficoltà, che i numeri di “positivi” e di decessi sono gonfiati, che gli asintomatici non sono contagiosi, che [...]





Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti