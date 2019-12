Il viaggio di Corinna

Uno dei sogni più segreti di Corinna era quello di diventare una statuina viva, altezza massima 15 cm, per riuscire un giorno a percorrere i sentieri del suo presepe che aveva fatto coi nonni. La notte di Natale, Corinna era vicino al presepio, presa ad ammirare il suo capolavoro, il suo presepio, preparato con i nonni. Era alta come le statuine, che non erano immobili ma si muovevano e chiacchieravano. Chiese alla giovane ed instancabile Lavandaia con la rossa fusciacca alla vita, da quale sporco lavava i suoi panni. Lei gli rispose, senza smettere di lavare che nella sua tinozza torna a far brillare le vesti di coloro che hanno smesso di sperare. Nel momento in cui capiscono che vale ancora la pena di lottare, arrivano da lei, carichi di lacrime, che più potenti di qualsivoglia sapone puliscono e donano nuovo colore e vigore a quelli che erano i loro sporchi stracci. Poi Corinna saluta i fratelli Boscaioli, che segano da sempre il Legno della Determinazione con venature di Costanza. Proseguendo nel suo cammino nel Presepio passa sul Ponte del Dolore, pericolante, stretto, tortuoso. Ma è l’unica strada per raggiungere il Villaggio dei Legami che brulica di vita che per il Dolore bisogna sempre passare. Una volta giunta nel piccolo villaggio, quello che da altezza normale vedeva nello sfondo, piccolo, Corinna ha acquistato una fragrante Pagnotta d’Affetto dall’umile fornaio, che ogni giorno impasta con Amore la morbida massa, dedicando il suo operato a tutti coloro che da sempre si vogliono bene. Poi proseguendo lungo la strada verso la grotta passò davanti al saggio Falegname, che con la sua pialla toglie la ruvida corteccia dai tronchi ottusi facendone venir fuori legno plasmabile e affamato di sapere, chiedendo pochi riccioli di quel nobile materiale che lui ha già sapientemente sgrezzato. Trova poi nel suo percorso la bottega dell’anziana Calzolaia, che suola le scarpe degli instancabili viaggiatori che ancora cercano la loro strada, ma ahimè, fanno fatica a trovarla e a volte si demoralizzano. Quella donna ha un dono speciale, guarda negli occhi, sorride con dolcezza, e dopo aver riparato le scarpe mi augura Buon Viaggio infondendomi tanto coraggio. Corinna si avvicina alla grotta del Salvatore, ma…… ecco che Corinna si trova assonata vicino al Presepio forse era un sogno o forse era realtà, chissà!

Favria, 16.12.2019 Giorgio Cortese

È Natale ogni giorno, che ricordiamo di avere un affetto, un amico, una persona squisita. È Natale col cuore, che batte ad ogni respiro. Nella vita siamo ricchi di pianto, avari di sorrisi, ma se abbiamo nell’animo la bontà tutto questo mai e poi mai finirà. Da me a Voi, Buon Natale.

