Il verme di Lambton, l’umana trascuratezza.

Recentemente ho letto una leggenda della tradizione inglese, Lambton Worm. La storia è ambientata al tempo delle crociate, una storia sempre attuale per ognuno di noi che molte volte preferisce girare la testa dall’altra parte comodamente per quieto vivere, senza assumerci la responsabilità di prendere una posizione. Questa leggenda parla di un giovane ribelle, John Lambton, il quale una domenica mattina, al posto di recarsi in chiesa ad assistere alla S.Messa, da buon cristiano, decide di andare a pescare presso il fiume Wear. Arrabbiato perché non prendeva nulla, aveva proferito alcune sonore imprecazioni con grande scandalo della gente che passava da quelle parti per andare in chiesa. Alla sua lenza aveva infine abboccato un animale sconosciuto, di forma allungata e di aspetto disgustoso: John decise di disfarsene subito e lo gettò in un pozzo. Uno straniero di passaggio gli disse che quella strana creatura era di cattivo auspicio. In seguito John si pentì della sua condotta e andò in Terra Santa a combattere gli infedeli. La bestia continuò a crescere e il pozzo divenne troppo piccolo per contenerla. Arrivò a poter circondare tre volte con il suo corpo un colle che si dice essere stato il Worm Hill, la collina del verme. Il mostro era diventata un flagello per gli abitanti del luogo: divorava gli agnelli, succhiava il latte dalle mucche, abbatteva gli alberi. Gli abitanti per evitare le sue ire, gli facevano trovare ogni giorno una grande quantità di latte, alimento di cui era ghiotto. Molti valorosi cavalieri tentarono di uccidere questo mostro. Alcuni riuscirono anche a tagliare in due parti il suo lungo corpo, ma l’animale riusciva a ricomporsi, mentre i suoi sfidanti raramente uscivano vivi e illesi dallo scontro. Dopo sette anni John Lambton tornò a casa e vide i danni causati dalla creatura e decise di combatterla e il suo proposito si rafforzò quando seppe che era proprio quello strano animale che aveva pescato anni prima. Per affrontarlo ricoprì la sua armatura di punte acuminate e si pose su una roccia che sporgeva dal fiume. Quando la bestia cercò di stritolarlo, le punte penetrarono nel suo corpo e più stringeva più la danneggiavano. John con la spada tagliò in due l’animale e una parte fu portata via dalla corrente del fiume, così che la bestia stavolta non poté riunire le due parti e alla fine dovette soccombere. Ottenuta la vittoria, John avrebbe dovuto uccidere la prima creatura vivente che avesse incontrato. Per questo si era accordato con il padre perché, sentito l’avviso che la bestia era stata sconfitta, liberasse il cane. In caso contrario, una maledizione avrebbe colpito la stirpe dei Lambton per nove generazioni essi sarebbero morti di morte violenta. Il padre, però, pieno di felicità, dimenticò di lasciar libero prima il cane e corse incontro al figlio. John, ovviamente, non poteva uccidere suo padre e così la maledizione colpì nove generazioni di Lambton. Se vogliamo trarre una morale, il protagonista, come volte noi agisce nel quotidiano senza pensare alla conseguenza dei sui gesti e noi molte volte fuggiamo dalle nostre responsabilità impegnandoci in altre imprese.

Favria, 13.04.2021 Giorgio Cortese

Il modo migliore per vivere una vita ottima e onesta è quello di non fare quello che si rimprovera agli altri.

