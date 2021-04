Il valore di un libro.

Oggigiorno purtroppo si legge sempre di meno anche perché siamo ormai immersi nella consultazione di diversi tipi di dispositivi digitali, tra i quali primeggia il cellulare, che è un mondo virtuale parallelo a quello reale. Prima di questa pandemia sui mezzi pubblici notavo che sono rare le persone che leggono un libro, tranne gli studenti che ripassano la lazione, sono quasi tutti intenti a compulsare sullo smartphone con gli occhi rigidamente puntati sul display. Oggi tra chi gioca e chi legge i messaggi siamo fagocitati con il cervello letteralmente dentro al telefonino e cosi si leggono sempre di meno i libri di carta. I libri sono importanti per la nostra formazione culturale e critica verso tutto ciò che ci circonda. Quando compro un libro non acquisto solo delle pagine inchiostrate e unite dalla colla ma una nuova vita, un viaggio nella memoria proiettata nel futuro, dove la realtà diviene meno vivida e concreta, ma più soffusa e particolareggiata, tanto da stimolarmi l’attenzione. La lettura di un libro mi permette di uscire dai miei luoghi comuni e conosciuti e di liberarmi verso altri pensieri. Quando leggo un libro, dunque, incontro l’autore nella “strada” che sta tracciando; ma è solo una sensazione momentanea, perché, contemporaneamente, incomincio a costruire quella mia, e così le idee si confrontano e si sviluppano. Leggendo un libro arricchisco i miei pensieri. Un buon libro, mi aiuta a trovar sempre qualcosa di nuovo, come se si fossi sulla riva di un fiume sempre uguale e placido nel suo fluire ma sempre cangiante nel colore, nella portata, nella forza delle sue gagliarde acque.

Favria, 23.04.2021 Giorgio Cortese

l futuro ci giudicherà soprattutto per quello che potevamo fare e non abbiamo fatto.

