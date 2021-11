Il Turismo Industriale: Architetture e siti industriali riconvertiti, fabbriche della memoria e musei d’impresa.

Venerdì 26 Novembre alle 16,30, presso la ICO Academy in via Jervis 11 a Ivrea

Intervengono Luisa Marchelli, Presidente dell’Agenzia per lo Sviluppo del Canavese, Renato Lavarini, Capo di Gabinetto del Comune di Ivrea e Jacopo Ibello, autore del volume “Guida al turismo industriale”, la prima guida in Italia per scoprire i più interessanti siti, musei, fondazioni, archivi che testimoniano lo sviluppo industriale della nostra Penisola.

L’incontro sarà un’occasione per parlare di Turismo Industriale e leggerne le attività in chiave di valorizzazione turistica e culturale del sito Unesco Ivrea Città Industriale del XX Secolo e darà l’opportunità di apprezzare il sito Unesco delle Architetture Olivettiane in un contesto più ampio, inserito tra i circa 300 siti italiani tra Archeologie industriali, musei d’impresa e fabbriche rigenerate, che sempre più sono espressione di eredità di valori storico-culturali che, al contempo, si mettono a disposizione come driver economico e di sviluppo per i territori.

L’evento è patrocinato dall’AIPAI Associazione Italiana per il Patrimonio Archeologico Industriale e sancisce l’inizio di una collaborazione tra Agenzia per lo Sviluppo del Canavese e i siti industriali riconvertiti più importanti d’Italia.

Nel rispetto delle norme anti-Covid si accede con green pass e registrazione obbligatoria scrivendo a: segreteria@agenziasviluppocanavese.it

Sarà possibile seguire il dibattito anche online cliccando su questo Iscrizione

Commenti