Il tre volte Generale Vincenzo Ceratti scende in campo e in politica. Lo farà alla grande con tanto di conferenza stampa. E’ lui il nuovo segretario di Forza Italia. Succederà a Diego Borla, anche se, per la verità, Diego Borla se ne è andato via dal partito del “Cavaliere” [...]





Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti