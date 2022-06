Mercoledì 22 giugno alle 20,45, in sala Santa Marta a Ivrea, presentazione del libro “Il Tesoro di Alì”, un romanzo scritto dal ristoratore Ciro Lubrano Lavadera, che farà incontrare le due Capitali della Cultura: Procida e Ivrea. Con l’autore dialogheranno Gianmario Pilo e Claudio Cuccurullo. Letture di Sofia Tinetti e Ciro Lubrano. Presenzieranno il sindaco e l’assessore alla cultura Costanza Casali

Il libro è un viaggio tra le sfumature della Capitale italiana della Cultura 2022, per apprezzarne le bellezze e sapori. Gira tutto intorno ad un tassista capace di far realizzare i propri sogni attraverso la forza del ricordo di coloro che lo hanno amato e le cui vite continua a indirizzare.

Una storia sospesa tra passato e presente che porterà alla scoperta di un tesoro, proprio quello di Alì.

Sullo sfondo l’isola di Procida, unica e incantata, approdo sicuro per la mente e il cuore di chi ne voglia cogliere l’essenza più profonda. Un amore vero quello di Ciro Lubrano Lavadera per Procida, Capitale italiana della Cultura laddove è nato nel 1959 per viverci fino al 1992, quando si trasferisce per lavoro ad Ivrea, nominata quest’anno Capitale del libro. Un bel connubio per raccontare con chiari cenni autobiografici l’amore profondo che lo stesso autore nutre per il suo scoglio natio.

La prefazione del libro è affidata Domenico Ambrosino, direttore del periodico “Procida Oggi”, mentre la postfazione è a cura di Claudio Cuccurullo, caporedattore del trisettimanale “La Sentinella del Canavese” di Ivrea;

Il 23 maggio 2022 a Procida in Sala Consiliare è stato presentato il libro in presenza del

Sindaco della città ed è stato proiettato un video sulla Città di Ivrea.

