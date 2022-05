Il termine dello stato di emergenza sanitaria dovuta al Covid dello scorso 31 marzo ha finalmente reso possibile la ripresa di molte attività rivolte al pubblico, fra queste la riapertura delle biblioteche e delle relative attività culturali.

La biblioteca comunale “Luisa Mosso” di Mercenasco, un vero e proprio fiore all’occhiello per l’amministrazione di Angelo Parri, grazie ai volontari che ne curano la gestione, non solo ha ripristinato le regolari aperture al pubblico, ma è tornata anche a proporre delle iniziative culturali collaterali, fra cui serate con autori per la presentazione dei loro libri di cui una è già stata proposta lo scorso mese con buon successo.

Una nuova proposta appena avviata il 19 maggio è costituita dal laboratorio di disegno e pittura, rivolta agli amanti dell’arte che vogliano sperimentare le varie tecniche del disegno e della pittura con l’acquerello o con l’acrilico.

Il laboratorio è condotto da Tullia Piccoli Udovicich, membro del Circolo degli Artisti di Torino, che vanta un’esperienza trentennale nell’ambito artistico e dell’insegnamento.

Il laboratorio, che mira al completamento delle tecniche artistiche di ogni partecipante con lo sviluppo di propri progetti individuali, è gratuito e ha frequenza settimanale ogni giovedì dalle 17,30 alle 19,30.

La biblioteca di Mercenasco è aperta al pubblico il 1° e il 3° giovedì di ogni mese dalle ore 17 alle 18,30 per le regolari attività di prestito dei libri.

