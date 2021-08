Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Il tempo, un valore sconosciuto ma apprezzato.

Alzi la mano chi non ha mai detto al collega, familiare o amico di dargli del tempo. Se ci pensiamo bene il solo scopo si chiedere o concedere del tempo è legato allo scopo del momento perché nessuno ha il tempo con se, lo si chiede come fosse niente, lo si dà come fosse niente. Il tempo nella nostra vita umana è forse una delle cose più preziose e non si riflette mai abbastanza forse perché è immateriale, perché non cade sotto gli occhi, e perciò è valutato pochissimo, anzi niente. Riceviamo lo stipendio per il nostro lavoro o la pensione ed hanno valore, ma nessuno dà valore al tempo e lo usiamo, ops ne sprechiamo parecchio, senza risparmio, come fosse gratis. Come non dare ragione a Seneca “Nessuno dà valore al tempo”. ed è vero, nessuno ci renderà gli anni, nessuno ci restituirà il tempo, il tempo della vita non tornerà indietro né arresterà il suo corso; non farà rumore, non darà segno della sua velocità, scorrerà in silenzio e, non si allungherà per una legge o per un favore elettorale ma correrà come è partito dal primo giorno, non farà mai fermate, mai soste! Nel pensare al tempo che scorre inesorabile mi viene da pensare ad un passo delle Confessioni di Agostino d’Ippona, vissuto tra il IV e il V secolo, recente letto, a chi gli chiedeva cosa fosse il tempo, rispondeva: “Il tempo? Se non me lo chiedi so cos’è. Ma se me lo chiedi non lo so più”. E si la nostra più grande sfida quotidiana è capire ciò che noi usiamo chiamare con il termine di “tempo” e la sfida ancora più grande è decidere come trascorrere il nostro tempo. Per me il tempo è misterioso e sfuggente ed è simile ad una grande forza impalpabile che scorre inarrestabile che inesorabilmente mi accompagna in ogni secondo della mia vita umana. Sicuramente devo cercare di non farmi ossessionare dal tempo e del suo lento ma inesorabile scorrere. Il tempo a volte cerca di ingannarmi tenendomi ormeggiato al passato, a volte cerca di scaraventarmi nel futuro dandomi la fugace illusione di gestire ogni attimo e per questo siamo tutti dotati di agende, promemoria, sveglie, calendari, orologi, ed in certi momenti della vita un solo secondo non previsto ha il potere di mandarmi potenzialmente in affanno. A volte ci credo così tanto che ho la percezione di non essere mai “in tempo’ o di non avere abbastanza tempo” per quello che c’è da fare, rischiando di perdermi il godimento del momento presente. Mi viene da pensare che ho forse abbandonato quel grande potere che avevo da bambino, quello di godermi il presente. I bambini si godono gli abbracci, i giochi, le risate e se riesco anche solo per un istante ad entrare in sintonia con quel bambino che custodisco dentro di me, allora mi pare che il tempo si fermi e lascia spazio al cuore, che mi indica da se il ritmo del mio personale tempo. E si caro tempo ho scoperto il Tuo segreto, non sei solo una serie infinita di numeri che si rincorrono, di lancette che fanno il giro e pagine di un calendario da strappare. Caro tempo sei il luogo delle mie esperienze, delle emozioni, dei miei sogni che hanno il loro fluire, il loro momento che danno un senso al trascorrere dei giorni. E allora forse il dire non ho tempo è come dire non ho voglia. In conclusione è tempo di lasciare andare la convinzione che non ci sia abbastanza tempo per aiutarci, per condividere nuove opportunità, di regalarsi del tempo per camminare tra gli alberi, sotto le stelle, di respirare armonia, di nutrirsi di bellezza e semplicità.

Favria, 12.08.2021 Giorgio Cortese

Non ti auguro un dono qualsiasi,

ti auguro soltanto quello che i più non hanno.

Ti auguro tempo, per divertirti e per ridere;

se lo impiegherai bene potrai ricavarne qualcosa.

Ti auguro tempo, per il tuo fare e il tuo pensare,

non solo per te stesso, ma anche per donarlo agli altri.

Ti auguro tempo, non per affrettarti a correre,

ma tempo per essere contento.

Ti auguro tempo, non soltanto per trascorrerlo,

ti auguro tempo perché te ne resti:

tempo per stupirti e tempo per fidarti e non soltanto per guadarlo sull’orologio.

Ti auguro tempo per guardare le stelle

e tempo per crescere, per maturare.

Ti auguro tempo per sperare nuovamente e per amare.

Non ha più senso rimandare.

Ti auguro tempo per trovare te stesso,

per vivere ogni tuo giorno, ogni tua ora come un dono.

Ti auguro tempo anche per perdonare.

Ti auguro di avere tempo, tempo per la vita.

Elli Michler

Buona giornata. Soltanto una cosa rende impossibile un sogno: la paura di fallire. Felice giovedì.

