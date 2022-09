Il tempo della vita

Certi giorni gli anni hanno il sapore del tempo, delle stagioni invecchiate, appassite buttate via. Pare che il tempo beffardo si diverte a disegnare tristi pareti di solitudine dotate di un fascino grigio nell’alba appena nata. Ecco siamo prigionieri dei ricordi, di un passato logoro, polveroso e pare che la vita scorra indolente tra illusioni e rimpianti. Poi alzo lo sguardo e sorrido nell’immaginare dietro alla nuvola un bellissimo sole. Rifletto che nella vita quotidiana posso ricevere tutti i regali possibili, posso essere in possesso di qualsiasi bene materiale, ma cosa c’è di più importante del tempo? Tempo per amare la vita, per vivere, arricchire me stesso miei affetti. Tempo per viaggiare, sentire, provare, rischiare. Il tempo per ritagliarmi un posto in questo mondo per arricchire sempre il mio animo con ottimismo!

Favria, 2.09.2022 Giorgio Cortese

Buona giornata. Settembre ha sempre il retrogusto della fine e dell’inizio, che è sempre un concentrato di “è tempo di”. Un punto in mezzo a tutto il resto. Felice

