Il telo rosso!

Tanto tento fa nel paese Quivicino esisteva una compagnia di persone che si dilettavano a recitare per divertire le persone e si allietavano anche loro nel proporre spettacoli su passati avvenimenti del territorio, trasmettendo la cultura passata con la magnifica arte del teatro dove, recitazion, ballo e canto si legavano in maniera indissolubile. Purtroppo un giorno il telo rosso che avvolgeva il loro palco di legno venne a mancare. Subito si diedero da fare dove era finito e chi era stato l’ultimo a vederlo, ma niente, il telo rosso era scomparso. Gli attori, il regista e tutti gli aderenti e vicini a questo gruppo si rammaricarono molto, ma il telo era scomparso. La rappresentazione che dovevavo fare incombeva e non avevano in tempo di andare in calesse fino a Torino a comprane un altro. Si presentarono allo spettacolo con il palco spoglio e questo li crucciava ancora di più, ma ecco la sopresa, intorno al palco un bel telo rosso dalle infinte sfumature che ha questo bel colore. Durante la notte gli abitanti che assistevano allo spettacolo nel paese Quianturn avevano portato ognuno un pezzo di stoffa rosso e avenvano cucito questo grande telo, perche dove e c’è unità c’è sempre la vittoria!

Favria, 14.08.2021 Giorgio Cortese

Buona giornata. A chi è in vacanza, a chi è rimasto in città. A chi è solo, a chi è in compagnia. A chi non sa dove andare, a chi si rilassa in campagna oppure al mare. A chi vuole solo serenità e a chi desidera una giornata ricca di istanti da ricordare. Che sia per tutti un Buon Ferragosto! Felice sabato.

L’emergenza sangue non va mai in vacanza, prima di partire Ti aspettiamo a Favria MERCOLEDI’ 25 AGOSTO 2021 cortile interno del Comune dalle ore 8 alle ore 11,20. Abbiamo bisogno anche di Te. Donate il sangue, donate la vita! Attenzione, per evitare assembramenti è necessario sempre prenotare la vostra donazione. Portate sempre dietro documento identità. a Grazie per la vostra collaborazione. Cell. 3331714827- grazie se fate passa parola e divulgate il messaggio

