FIANO/LANZO. Il teatro “Medici del Vascello” di Fiano non è una struttura appariscente, non grida al mondo la sua presenza e non è così semplice trovarlo se non si conosce il posto. Ha l’estetica modesta del teatro di provincia. Sull’uscio c’è Riccardo Gili che ci aspetta. Ci saluta con un sorriso, ci fa entrare.

Una volta dentro, quella struttura esteriormente così mesta rivela la sua “pancia”: uno spazio ampio e arioso che pare pensato apposta per fare da cassa di risonanza alle voci robuste degli attori. Il palcoscenico si staglia sul fondo, con la solita, [...]