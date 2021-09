Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Si svolgerà presumibilmente entro la fine dell’anno, l’udienza presso il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, che sarà chiamato ad esprimersi sulla legittimità delle delibere consiliari della seduta del 30 aprile 2021.

Lo scorso giugno infatti, l’opposizione di Luigi Corna, Marinella Bracco e Rocco Muscedra aveva denunciato il sindaco per non aver concesso loro la documentazione oggetto di dibattito in consiglio comunale.

Martedì 21 settembre, la camera di consiglio del TAR ha deliberato di fissare un’ulteriore udienza [...]