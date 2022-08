Il tamarindo.

Un ricordo che ho da bambino quando nei lunghi pomeriggi d’estate rimanevo in casa con mia nonna, e nei momenti più caldi del pomeriggio, ricordo mia nonna quando si sedeva sugli scalini di pietra della scala interna, lasciando che salisse il fresco dalla tromba delle scale della sottostante cantina. Mi faceva sedere vicino a lei nel raccontarmi delle storie e mi preparava acqua e tamarindo. Versava lo sciroppo di tamarindo da una elegante bottiglia quadrata che sul retro descriveva il prodotto. Per me allora era la miglior bibita dissetante del mondo. Allora mi chiedevo che cosa fosse questo succo di tamarindo che versava da un botticino. La pianta del tamarindo, nome scientifico Tamarindus indica, è un sempreverde appartenente alla famiglia delle leguminose che può raggiungere anche i 30 metri di altezza, albero sempreverde maestoso, di lunga vita, appartenente alla famiglia delle leguminose, originario del Madagascar e poi diffuso in tutte le aree tropicali asiatiche e poi anche in America latina. Il suo frutto è simile al carrube, una fava che contiene al suo interno dei semi, solito dalle 4 alle 12 unità per baccello. Il tamarindo ha la caratteristica di essere longevo, arrivando anche ai 150 anni di età! Viene e anche chiamato dattero d’India. Del tamarindo viene utilizzato anche il legno per la realizzazione di mobili e suppellettili, mentre le sue foglie sono un ottimo nutrimento per i bachi da seta e dai fiori si ricava un antiparassitario, infine i frutti di questa pianta sono molto apprezzati anche dalle scimmie. In Italia il tamarindo venne usato per creare una bibita, chiamata Tamarindo Erba, quello che mi offriva mia nonna, che al suo esordio sino dal 1898 è stato un prodotto di grande diffusione e successo e si allungava con acqua ghiacciata, mia nonna negli anni sessanta del Novecento faceva scorrere l’acqua del rubinetto, che era molto fredda. La bibita mi ricordo era molto rinfrescante o che diceva mia nonna per destissé la sej, spegnere la sete, infatti le popolazioni del deserto usano ancora adesso masticarne le foglie per combattere la sete. Pensate che in India nella mitologia hindu questo frutto viene solitamente associato al matrimonio di una delle divinità, avvenuto in novembre, periodo in cui si trovano più comunemente. Si dice, inoltre, durante l’Età Vittoriana, gli inglesi colonizzatori che vivevano a Goa in India, tenevano un baccello di tamarindo sull’orecchio quando si recavano nei quartieri più poveri per tenere lontano gli abitanti del posto, i poveri indiani pensavano che i baccelli fossero abitati da demoni e per questo evitavano i soldati; questa usanza dei soldati inglesi valse loro il nome di teste di tamarindo. Concludo con questo racconto orientale che dice così: “Chi pianta tamarindi, non raccoglie tamarindi”. Questo perché il Tamarindo impiega almeno 90 anni per dare i suoi primi frutti. Una volta un giovane ragazzo incontrò un vecchio e saggio coltivatore di tamarindi e gli chiese: “Nonno, perché pianti i tamarindi se sai già che non potrai raccoglierli mai?” E allora il vecchio e saggio nonno posò gli attrezzi, e disse “Questi alberi non le metto a dimora per me ma per le future generazioni, perche possano usarli loro come io mangio i frutti degli alberi messi a dimora dai mei nonni”. Molte volte ci dimentichiamo che noi non ereditiamo la terra dalle precedenti generazioni, ma la prendiamo in prestito dai nostri figli.

Favria, 4.08.2022 Giorgio Cortese

Buona giornata. Del Paradiso ci sono rimestae su questa terra tre cose: le stelle, i fiori ed i bambini. Felice giovedì.

Vivi con quelli che possono renderti migliore e che tu puoi rendere migliori. C’è un vantaggio reciproco, viva la vita se doni la vita. Ti aspettiamo domani a FAVRIA VENERDI’ 5 AGOSTO 2022, cortile interno del Comune dalle ore 8 alle ore 11,20. Abbiamo bisogno anche di Te. Dona il sangue, dona la vita! Attenzione, per evitare assembramenti è necessario sempre prenotare la vostra donazione. Portare sempre dietro documento identità. a Grazie per la vostra collaborazione. Cell. 3331714827- grazie se fate passa parole e divulgate il messaggio

Commenti