Il suono della notte!

Apparentemente la notte non fa rumore, la notte accoglie i sonni di tutti, la notte ci coccola in previsione del giorno che deve ancora arrivare. Di notte non c’è traffico, tuttavia, anche la notte ha i suoi rumori.

Perchè il mondo non smette mai di girare. E’ solo un impressione quella che ci porta a credere che tutti stiano dormendo, tutti siano cullati nei loro sogni, sotto le proprie calde coperte. In realtà sembra che nella notte fonda tutto taccia. Solo l’assordante rumore del silenzio pervade la stanza e sembra che tracci una linea immaginaria di demarcazione fra pensiero e realtà. A volte mi capita di stare sveglio nel cuore della notte, e questo mi permette di percepire i piccoli rumori di quello che mi circonda, il rumore del frigorifero, il ticchettio dell’orologio che scandisce il lento passare del tempo o l’abbaiare lontano di un cane. Sono suoni che di giorno sono irrilevanti, ma di notte mi paiono modificati e amplificati. Rileggo un libro, si che bello leggere e rileggere i libri che amo ed odo per caso nell’assoluto silenzio una leggera goccia rubinetto della cucina che cade provocando una cupa e monotona armonia, quasi in tema sembra che risponda il ticchettio della sveglia, due tenui suoni che mi ricordano lo scorrere del tempo. Poi il sonno inizia a farsi sentire e ritorno a dormire e dopo pochi istanti cado in un sonno profondo. Il sogno che faccio mi sembra così reale nonostante sia frutto della mia immaginazione. Sono nella casa dove sono nato e fuori dalla casa ci sono tre bellissimi cavalli bianchi che sembrano invitarmi di essere da me cavalcati. Mi avvicino per accarezzare la loro candida e lunga criniera e mi pare di sentire uno sbuffo… accarezzo la mia sveglia che mi invita ad alzarmi, inizia la giornata con la sua colonna sonora diversa dal fascino dei rumori sommessi della notte.

Favria, 15.03.2022 Giorgio Cortese

Buona giornata. Ogni notte le stelle vogliono farci capire a noi umani che la notte va combattuta tutti assieme, non da soli. Felice martedì

