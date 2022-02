Il sindaco di Colleretto Castelnuovo, Aldo Querio Gianetto si è presentato oggi pomeriggio alla caserma dei carabinieri di Cuorgnè, insieme ad una sessantina di persone riconducibili ai movimenti No pass e No vax, per denunciare il premier Mario Draghi e i ministri del suo governo. Nell’esposto si ipotizza il reato di violenza privata in riferimento all’obbligo del certificato verde e a quello vaccinale per gli over 50.

Nella caserma i denuncianti sono stati fatti entrare due alla volta. Una serie di esposti e denunce analoghe presentate al Palazzo di giustizia di Torino nelle ultime settimane sono già state archiviate dai magistrati, dopo essere state protocollate come ‘modello 45’, per l’assenza di profili di reato.

