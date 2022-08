Ho appena finito di leggere un post su Facebook del primo cittadino di Burolo Franco Cominetto che a sua volta aveva appena finito di leggere l’ultima promozione sul territorio del Monferrato! Il post, in sintesi, fa gli elogi al Monferrato e boccia l’iniziativa dei canavesani e degli eporediesi.

Beh! Posso dire che non concordo…! Credo, al contrario di Cominetto, che Ivrea e il Canavese, negli ultimi anni abbiano fatto moltissimo per promuoversi e la promozione, oggi, con i moderni mezzi che la tecnologia ci mette a disposizione, inizia proprio su internet dove sono ormai sempre più numerosi i siti che decantano le nostre feste (Carnevale di Ivrea, Festa dell’Uva, Torneo di Maggio), i nostri castelli, i nostri laghi, le nostre montagne (il Parco del Gran Paradiso), la nostra storia e la nostra arte.

Dice bene Cominetto: un tempo il Piemonte era industriale e del turismo gli importava poco. Perfetto! Quando si è capito che l’industria non c’era più e parliamo di una trentina di anni fa, mi capitò di partecipare ad un dibattito proprio sul turismo, presenti esponenti della Regione, della Provincia di Torino e del Comune di Torino. Decisero tutti insieme che sarebbe stato troppo dispersivo investire su tutta la Regione, sciolsero le Atl (compresa quella di Ivrea) e si concentrarono solo su Torino. Perchè lì? Perchè nel capoluogo si potevano accogliere i turisti e soprattutto ospitarli. Perchè sarebbe stato più facile farli arrivare, con gli aerei, con i bus, con le auto e con i treni

In un primo tempo questa cosa un po’ mi scocciò, intendo la chiusura dell’ATL di Ivrea. Però a pensarci bene credo che non si fossero sbagliati. Tutto, infatti ripartì da lì. E poi vennero le Olimpiadi a far conoscere la nostra regione a tutto il mondo.

Ecco, diciamo questo, un turista, salvo che non sia un turista della domenica, ha bisogno di strutture ricettive. Limitiamoci a quello che gira da un capo all’altra dell’Europa in macchina in cerca di chiese e siti archeologici. Se dovesse mai passare da Ivrea si ferma un minuto e poi va da un’altra parte. Di alberghi, bed & Breakfast, tre stelle e pensionati ce ne son pochi e invece ce ne vorrebbero tanti e per tutte le tasche. Questo manca a Ivrea e al Canavese, null’altro. Tutto il resto c’è già. C’è il prodotto. C’è l’immagine e da qualche anno a questa parte c’è stata anche un sacco di promozione non in ultima del comune di Ivrea e del Parco del Gran Paradiso, giusto per citare due attrazioni non di poco conto.

E quindi che si fa? Per esempio la politica potrebbe e dovrebbe cominciare a sollecitare la Regione per una legge che faciliti gli “affitta camere” senza far poi correr loro dietro l’Agenzia delle entrate. Lo han fatto in Francia, in Provenza e in Camargue. Centinaia di Chambres D’hôtes una dietro l’altra. Si incontrano lungo la strada e si riconoscono grazie ad un cartello piccolo piccolo. E sono famiglie che mettono a disposizione alcune camere della propria casa a costi irrisori. Per esempio, oggi, si potrebbe tornare ad avere un ufficio dell’Atl a Ivrea. Mi rendo conto: il percorso è davvero lungo…

Questo il post del sindaco di Burolo…

“Ho appena finito di leggere l’ultima promozione sul territorio del Monferrato! Come sempre un servizio dove il territorio viene celebrato e valorizzato ai massimi livelli. Sorge spontaneo chiedersi il perché da loro funziona e da noi no! Facciamo un passo indietro… Il Monferrato, come gli altri territori, Langhe, Roero, non sono nati con la vocazione attuale. Hanno subito anche loro la crisi che ha colpito, dopo il boom industriale degli anni 60, l’intero territorio piemontese. La volontà e la caparbietà, abbinata alle capacità delle persone, ha fatto sì che, nel giro di pochi lustri, siano diventati un’eccellenza conosciuta ed apprezzata a livello mondiale. Ci hanno creduto ed hanno fatto del loro territorio il vero protagonista della riconversione. Il territorio protagonista per promuovere i prodotti e valorizzare i produttori, non il produttore che in proprio promuove il territorio. Esiste il consorzio di promozione, tutti insieme e tutti uniti in un’unica struttura che difende e valorizza. Penso alle 11 realtà che esistono in un’area come il Canavese. Agenzie, associazioni, tante sigle e poche collaborazioni, ognuna atta a promuovere le persone che le creano, e non il valore del territorio. Ecco la differenza e la lacuna. Loro incarnano il “Tutti per uno(territorio) ” da noi regna “Ognuno per sé(persona)! Se non si riesce a porre rimedio ai personalismi, all’apparire dei singoli, continueremo a cercare di imitare, mentre abbiamo un territorio che può essere innovativo con quanto abbiamo,senza imitare o copiare.

