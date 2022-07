Il simbolo dell’estate.

Come potremmo immaginare una pizza verace o un piatto di spaghetti col pomodoro fresco, senza quelle verdi e inconfondibili foglioline profumate che fanno capolino dal piatto?

E si, siamo così “drogati” da questa spezia, insostituibile ingrediente della nostra cucina, noi, patrioti del pesto alla genovese e del sugo alla napoletana, forse rimaniamo anche un po’ male nell’apprendere che la sua origine non è neppure italiana.

Nella cucina mediterranea è il simbolo dell’estate e le sue origini si perdono nella notte dei tempi. Fragrante e delicato con il suo verde, riesce a stuzzicare i palati più esigenti: è il basilico. Il basilico (Ocimum Basilicus) è una pianta erbacea annuale appartenente alla famiglia delle Lamiaceae, ed è facilmente riconoscibile per la forma delle sue foglie lanceolate che variano dal verde chiaro al verde intenso e al viola di alcune varietà.

Pianta erbacea annuale appartenente alla famiglia delle Labiate, con foglie lanceolate che variano dal color verde pallido, al verde intenso, sino al viola o al porpora di alcune varietà, è originaria probabilmente dell’Asia tropicale o dell’India.

Si diffuse dal Medio Oriente in Antica Grecia e in Italia dai tempi di Alessandro Magno, intorno al 350 a.C.. Solo dal XVI secolo iniziò a essere coltivato in Inghilterra, inoltre data la proprietà medicinale della pianta, accompagnava sempre i viaggiatori che con le prime spedizioni migratorie, la portarono anche nelle Americhe.

Attraverso il Medio Oriente giunse in Europa, particolarmente in Italia e nel sud della Francia, attorno al XV secolo. Successivamente, nel XVII secolo, iniziò a essere coltivata anche in Inghilterra e, con le prime spedizioni migratorie, nelle Americhe. Tuttora, è un ingrediente molto usato in diverse cucine asiatiche, per esempio in quella thailandese.

Il nome attuale deriva dal latino medievale “Basilicum” che a sua volta ha origine dal greco antico basilikos che significa “erba degna di re, regale”, come ricordato da Teofrasto nel III secolo a.C. Altri sostengono derivi invece dal greco “Okimon” che vuol dire “svelto, agile”; lo stesso aggettivo usato da Omero per definire nell’Iliade il “pie veloce” Achille.Anche in latino “basilicum” equivale allo stesso aggettivo, questa pianta perciò era già considerata nell’antichità la regina delle erbe e da sempre associata alla sacralità.

Le prime notizie storiche del basilico risalgono all’Antico Egitto dove era usato durante le operazioni chirurgiche per prevenire e curare le infezioni e, bruciato, in sostituzione dell’incenso nella purificazione degli ambienti e, forse, per l’imbalsamazione dei defunti.

I Greci lo utilizzavano per le offerte sacrificali, ritenendolo di buon auspicio per l’aldilà. Presso i Romani era considerata pianta sacra a Marte, dio della guerra, e i soldati prima delle battaglie ne facevano grande uso in quanto si riteneva aumentasse le carica combattiva e fosse capace di guarire le ferite. Il famoso naturalista romano, Plinio il Vecchio, lo decantava per la sua presunta capacità di generare stati di torpore e pazzia e per il forte potere afrodisiaco; anche per questo divenne il simbolo degli innamorati, contrariamente alla mitologia medievale che lo riteneva il simbolo dell’odio e di satana.

Anche i Galli sembra lo ritenessero una pianta sacra e si narra che per raccoglierlo dovessero sottoporsi a rigidi rituali di purificazione, come lavarsi la mano con cui lo si raccoglieva nell’acqua di tre sorgenti diverse, rivestirsi di abiti puliti, tenersi a distanza dalle persone impure e non utilizzare attrezzi in metallo per tagliare i fusti.

I crociati riempivano le navi di basilico per cacciare insetti e cattivi odori

Nel Rinascimento godette di molta fama: “giova alle passioni e alla malinconia e genera allegrezza”, scriveva nel 1500 il medico e botanico Castore Durante. Qualche secolo più tardi, in un testo di medicina naturale del 1886, sul basilico veniva scritto: “Questa pianta ha goduto, da tempi remoti, di grande reputazione in molte specie di malattie, come nella pazzia incoerente, puerperale e nelle demenze senili”.

Su questa pianta erbacea annuale, sono nate diverse leggende, si dice infatti che sia nata ai piedi della croce di Cristo e raccolta dall’imperatrice Elena che la diffuse in tutto il mondo. Secondo un’altra leggenda il basilico era l’antidoto contro il veleno del basilisco, il mostro a forma di serpente della mitologia greca. La profumata piantina diventa protagonista anche nel Decamerone del Boccaccio, dove l’eroina Elisabetta da Messina seppellì la testa del suo amante in un vaso di basilico, annaffiandolo con le sue lacrime. In Italia invece era segno di amore e un coccio di basilico appoggiato sul balcone stava a indicare che la donna era pronta a ricevere il suo amato.

Al riguardo a Palermo ci sono dei vasi in ceramica caratteristici detti a teste di Moro. Vi chiederete che nesso ci sia tra il basilico e le teste di Moro di Palermo, emblema della regione siciliana. Di bellissima fattura, questi vasi, piccoli o grandi, sono lavorati da straordinari artigiani che per millenni hanno “trattato” sapientemente la terracotta. La leggenda vuole che attorno all’anno mille, durante la dominazione dei Mori, nel popolare quartiere di Al Khalisa, adesso Kalsa, vivesse, chiusa in casa per la gelosia del padre, una bellissima fanciulla. L’unico suo svago era la cura quotidiana delle piante poste nel balcone, dove passava molte ore del pomeriggio. Un giovane e bellissimo soldato Moro era solito passare da quella strada e nel vedere la fanciulla, se ne invaghì perdutamente. Tra i due nacque un grande amore nonostante il bel Moro le avesse taciuto di essere sposato, padre e che presto sarebbe dovuto rientrare in patria. Scoperta la verità, la fanciulla, dopo una notte passione, lo fece addormentare per decapitarlo. La testa, poi, fu imbalsamata e tramutata in vaso per contenere una pianta di basilico. Pianta che, la giovane, curava e bagnava personalmente con le sue lacrime d’amore, tanto da farla crescere forte e rigogliosa. Questo provocò l’invidia di tutto il vicinato che immediatamente si fece confezionare dagli artigiani più bravi, vasi raffiguranti la testa del Moro. Questi vasi, ora simbolo della Sicilia, sono prodotti e venduti “in” coppia …ovviamente senza basilico.

Anticamente esistevano storie curiose sulla sua coltivazione e raccolto. Gli antichi Greci, i quali pensavano che per un buon raccolto della pianta occorresse pronunciare ad alta voce, una serie di imprecazioni nel momento in cui si seminava.

Secondo lo scrittore romano Lucio Giunio Moderato Columella, scrive che il basilico sia una pianta da seminare in abbondanza “dopo le idi di maggio fino al solstizio d’estate”. Tra i romani veniva considerata una pianta magica e sacra a Venere, come molte altre erbe aromatiche, e doveva essere raccolto dopo precisi rituali. Il famoso naturalista romano Plinio era convinto che i semi del basilico, e non le foglie, fossero potenti afrodisiaci. E oggi in alcune zome del Patrio stivale, gli agricoltori lo fanno mangiare ad asini e cavalli durante il periodo riproduttivo per aumentare la loro forza sessuale. Per questo che il basilico era ritenuto, gazie a queste caratteristiche afrodisiache, il vero simbolo degli innamorati. Anche i Galli ritenevano il basilico una pianta sacra, tanto che le sue foglie venivano raccolte solo da coloro che avevano seguito un complesso rituale di purificazione. I Galli coltivavano il basilico in luglio / agosto fino a quando era in fiore. I mietitori di questa pianta sacra dovevano sottoporsi a rigorosi rituali di purificazione: dovevano lavare la mano con cui raccogliere le piante nell’ acqua di tre diverse sorgenti, dovevano indossare abiti puliti, mantenersi a distanza dalle persone impure, per esempio, le donne durante le mestruazioni, e non utilizzare strumenti di metallo per tagliare i gambi. Questa credenza ha un fondo di verità, in effetti, se proviamo a tagliare le foglie di basilico con un coltello, a causa dell’ossidazione, diventano immediatamente nere, quindi, dovrebbe essere tagliato solo a mano. Nel Medioevo, al fine di raccogliere il basilico, si doveva purificare la mano destra in tre diverse sorgenti, poi si doveva utilizzare un ramo di quercia e indossare vestiti di lino bianco. Nel Decamerone di Boccaccio troviamo una delle più strane storie d’amore che ha come protagonista la pianta del basilico. Boccaccio nella V Novella, giornata IV, racconta la storia di Elisabetta da Messina che ha seppellito la testa del suo amato Lorenzo, barbaramente assassinato dai suoi fratelli gelosi, in un grande vaso di basilico, che ha innaffiato tutti i giorni con le lacrime. Nel Medioevo, inoltre, il basilico è stato utilizzato anche per gli esorcismi e quindi per scacciare i demoni dal posseduto, e si credeva che esso potesse compiere miracoli in caso di peste e che potesse curare la debolezza fisica dell’uomo. Nel Rinascimento le proprietà culinarie e terapeutiche del basilico sono state definitivamente riconosciute quando Cosimo de’ Medici lo ha incluso tra i profumi del ‘Giardino dei Semplici'(1545). Ma in tutto il mondo il basilico è noto soprattutto per il suo utilizzo nella preparazione della salsa più cotta sulla terra … il pesto!

