SETTIMO TORINESE. Anche il settimese Lorenzo Veneziano è stato protagonista delle notti sanremesi. Durante il giorno è un allenatore ma di notte diventa un ballerino. Lavora per un’agenzia di animazione, la Stardust, ed ha partecipato ad una serata di gran galà al Victory Morgana Bay.

Lorenzo Veneziano con lo staff Stardust si è esibito nelle performance aeree e in quelle con il fuoco in questa serata speciale, organizzata in concomitanza con il festival di Sanremo.

