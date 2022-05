Il senso del cammino.

Abbiamo tutti la nostra personale percezione del cammino, chi cammina veloce, chi piano chi arranca o pensa di annaspare e si affanna. Camminare ha un senso ed è profondo. Ovviamente chi cammina si muove, ma non così tanto come sembra, chi cammina muove i suoi passi, non se ne sta fermo a poltrire, ma ha il coraggio di partire. Chi cammina non è sicuro di niente, non sa chi incontrerà per strada e spesso neanche la strada che si troverà a percorrere. Camminare significa rischiare, buttarsi, andare chissà dove, su quali salite. Mettersi in cammino è un andare verso, un andare cercando qualcosa, qualcuno, magari una meta prefissata. Ma attenzione chi cammina sa di non essere giunto a destinazione e che dopo ogni arrivo c’è una nuova partenza. Nel cammino della vita quotidiana impariamo ogni giorno cosa significa faticare, impariamo a guardarci intorno, fare esperienza, perché nel cammino a differenza dell’auto non corre veloce. Nel cammino non sono mai solo è la strada che ho scelto che mi accompagna e sulla strada che incontro i miei compagni di viaggio. Ogni giorno il nostro quotidiano cammino è usfida con noi stessi, e se la salita è troppo irta mi fermo, prendo una sosta. Il cammino mi insegna il ragionare meglio nella frenesia della vita quotidiana, imparo a conoscermi meglio, per capire chi sono e dove sto andando, anche se ad ogni nuovo cammino si profila davanti a me sempre un’altra meta. Il cammino è la metafora della mi vita dove tutto si mette in discussione, metto in gioco la mia vita per andare a cercare qualcosa che non ho ancora trovato, e sono consapevole che ci sarà sempre qualcosa da cercare se avrò fede anche come un piccolo granello di sabbia e provo tristezza per quelli che si lamentano sempre di camminare in salita anche se continuano a camminare sulla medesima piastrella da tempo. Il senso della nostra vita è il cammino, non la meta, e la meta non è più tale appena è stata raggiunta, perché ripartiamo ogni giorno nell’umano cammino.

Favria, 28.05.2022 Giorgio Cortese

Buona giornata. Nella vita non esistono due giorni uguali come due viaggi uguali che affrontano il medesimo percorso. Felice sabato

