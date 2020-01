Il Sant’Anna di Torino è il primo ospedale in Italia per numero parti. Leonardo e Sofia i nomi che vanno di più

Anche nel 2019 l’ospedale Sant’Anna di Torino si conferma il primo in Italia e tra i primi in Europa per il numero dei parti (6.707). Lo comunica l’azienda sanitaria. Le gravidanze gemellari o multiple sono state il 3% del totale: i nati, nel complesso, sono stati 6.925. Il tasso dei cesarei si assesta sul 30,9% senza variazioni sostanziali rispetto al 2018: “considerando la complessità della casistica – è il commento – il dato è estremamente positivo”. La percentuale dei travagli di parto con analgesia perdurale è stata del 35,8% “ma a tutte le donne è stata proposta anche l’analgesia con metodi naturali con l’uso dell’acqua, il massaggio, il tatto e infine la cura dell’ambiente”. Come nel 2018, i nomi più frequenti attribuiti ai neonati sono stati Leonardo e Sofia. I parti delle donne straniere sono stati il 25,6% (a fronte del 25,9% del 2018). Al primo posto ci sono i bimbi nati da mamme della Romania, poi da Marocco, Nigeria, Perù, Albania, Egitto e Cina fino a un totale di 93 nazionalità diverse. “A tutti i neonati – informa una nota – si cerca di favorire il ‘bonding’, il legame stabile e profondo tra genitori e figlio, mettendoli in contatto pelle a pelle con la mamma nelle due ore successive al parto, senza attuare nessuna separazione se il loro stato di salute lo permette”.

Commenti