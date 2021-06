Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Il sangue non è acqua, molto di più!

Il sangue che scorre nelle nostre vene, scorre non solo il nostro corpo ma tutta la nostra cultura, dalla scienza alla religione, dalla simbologia, alla letteratura al cinema. Il corallo, rosso secondo la mitologia, ha un genitore mitico, come racconta Ovidio, nel quarto libro delle “Metamorfosi”. Perseo, dopo avere ucciso la Medusa, ne appoggiò la testa mozzata su uno strato di alghe marine che, assorbendone il sangue, si trasformarono nella rossa vegetazione che abita i nostri mari e adorna il bambino della “Madonna di Senigallia” di Piero della Francesca o pende su quella della “Madonna della Vittoria” di Mantegna. Perché il corallo non è solo l’amuleto a cui fin dai tempi di Plinio venivano attribuite proprietà curative e il potere di tenere lontano il malocchio, è anche il sangue versato da Gesù per la salvezza del mondo. Vita e salvezza, protezione e meraviglia, il sangue è anche, inevitabilmente, morte e vendetta, come per esempio quello che schizza dalla testa di Oloferne nella tela cruenta di Artemisia Gentileschi, o quello invocato tre volte da Otello cieco di gelosia. Il filo rosso del sangue, la sua formidabile carica metaforica che lega il sacro al profano, cola sul nostro immaginario umano coagulando simboli ora terribili ora di speranza. Nella storia ha anche generato un manifesto nazista perverso: “blut und boden, sangue e suolo. Siamo come esseri umani immersi di sangue, irrora di vita i nostri organi e porta ossigeno ai nostri pensieri è anche quello che fa esplodere il terrore nei nostri incubi, traboccando dall’ascensore di Shining o dai corpi squartati di Bacon. Del resto, in inglese “bloody” vuol dire maledetto. Il sangue dei nobili si dice che sia blu, dalle rape cavarlo è un’impresa, i più sensibili svengono alla sua vista e i più carnivori ordinano al cameriere una bistecca al sangue. Nei rettili è freddo come quello dei giovani assassini del romanzo più bello di Truman Capote: “Cold blood”. L’elenco di espressioni dove è il sangue è metafora è piuttosto lungo: buon sangue non mente, occhi iniettati di sangue, sangue alla testa, pestare a sangue, sputar sangue, all’ultimo sangue, un bagno di sangue, musica nel sangue, farsi cattivo sangue, non corre buon sangue, gelare il sangue, sangue del mio sangue, il sangue non è acqua. Se oggi il sangue salva milioni di vite lo dobbiamo a Karl Landsteiner, lo schivo medico austriaco emigrato negli Stati Uniti che nel 1900 identificò i gruppi sanguigni umani e li classificò col sistema AB0. Una scoperta che gli valse il Nobel. Infaticabile, nel 1940 scoprì il fattore Rh che, in base a un antigene proteico sulla superficie dei globuli rossi, distingue il nostro sangue in Rh+ e Rh-. Grazie a Landsteiner oggi pratichiamo trasfusioni in tranquillità, regalandoci l’un l’altro la vita di rubino e ossigeno nel cui fiume di plasma scorrono i globuli rossi, i bianchi e le piastrine. Cioè le cellule il cui numero corriamo subito a vedere – se sono troppe, se sono poche – non appena ritiriamo l’esame emocromocitometrico, quello che in famiglia chiamiamo l’esame del sangue. Per onorare questo medico ogni anno il 14 giugno suo giono natale si celebra la Giornata mondiale dei donatori di sangue. W i donatori

