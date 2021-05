Ascolta l'Audio Dell'Articolo

La storia di Simone Iampietro è una storia unica e straordinaria nella sua apparente semplicità. Simone è rimasto vittima di un incidente sugli sci, quand’era ancora un bambino.

Da lì inizia un lungo peregrinare per ospedali, visite mediche e di specialisti per lenire gli effetti lasciati da quel banale incidente che, per sempre, segnerà la vita di quel bambino che era e della sua famiglia. Oggi Simone bambino non lo è più.

Giovedì 25 febbraio ha compiuto 24 anni e insieme ai genitori e a chi gli ha dato l’opportunità di aprire un negozio con i brand “Zanzarissima”, leader nel settore delle zanzariere e dei separè, e “ResinGlass”, il top dei serramenti in fibra di vetro, ha festeggiato la nuova avventura imprenditoriale.

Commenti