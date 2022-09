Gianluca Matarrese, classe 1980, è un regista, autore e attore italiano, originario di Chivasso ma parigino di adozione. Gianluca, infatti, dopo aver conseguito la laurea al DAMS (Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo), presso l’Università di Torino, 21 anni fa si è trasferito in Francia per proseguire gli studi e diplomarsi all’École internationale de théâtre Jacques Lecoq di Parigi. Nel 2008, terminati gli studi, Gianluca inizia a lavorare come attore teatrale, interpretando diversi ruoli, sia [...]





