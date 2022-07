Fossi in voi andrei a comprare un putagè. La termocucina di una volta, pesante, in ghisa coi tubi marroni o bianchi per i fumi, quella che con due pezzi di rovere, pioppo o gasìa scaldavi una stanza intera e intanto facevi il bollito. Mala tempora current ancora e se non si accomoda a breve la faccenda della guerra finisce veramente che dobbiamo tornare a scaldarci a legna.

Mentre di là se le danno di santa ragione, qui noi siamo alle scaramucce: Puttìn ci fa sapere che chiuderà i rubinetti, i nostri [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.