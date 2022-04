Il punteggio del tennis

Il punteggio del tennis non appare immediatamente semplice da comprendere, forse anche in ragione dei punti su base 15, 30, 40, ai quali siamo poco abituati. L’origine di tale particolarità potrebbe risalire al Medioevo. Infatti, sebbene il gioco del tennis sia nato ufficialmente in Inghilterra nel 1887 col primo torneo svoltosi a Wimbledon. Il primo riferimento a questo sistema lo si individua in un testo di Carlo di Valois-Orleans del 1435 che fa riferimento al “quarante cinque” che ha dato origine al moderno 40. Le prime teorie sul 15 risalgono al 1555, ma è difficile ritrovare un momento esatto a cui collegare questa teoria. Nel Medioevo esistevano già giochi simili anche in Italia, pallacorda, e in Francia detto, jeu de paume. In Francia la sala del jeu de paume, è anche la famosa sala nella quale a Parigi il 20 giugno 1789 si radunarono i deputati del Terzo Stato, ai quali era stato impedito di entrare nella sala in cui normalmente si riunivano. Qui essi prestarono giuramento, detto appunto serment du jeu de paume, giuramento della pallacorda, di non separarsi prima di aver dato una Costituzione alla Francia. Tornando al punteggio del tennis una possibile spiegazione dei punti è quella delle “cacce”, segni che venivano fatti sul campo da gioco ogni volta che la palla si fermava: quindici cacce formavano un punto, per cui il primo punto era quindici, il secondo trenta e il terzo quarantacinque. Nel Settecento il quarantacinque si sarebbe trasformato in quaranta per ragioni di più facile dizione. Secondo un’altra teoria è probabile che nel Medioevo fossero in palio delle monete per ogni giocata: il primo e il secondo punto valevano quindici centesimi, il terzo invece dieci. Al riguardo una vecchia filastrocca francese veniva detto: quinze, trente e quarante. L’origine del regolamento del Tennis ha le sue origini in Galles dove Walter Clopton Wingfield stabilì un primo regolamento nel 1875 dando al gioco il nome di sphairistike; l’anno successivo incominciò a diffondersi anche negli Stati Uniti. La regolamentazione definitiva del tennis è del 1888, quando si costituì l’associazione tennistica inglese. In Italia il tennis fu introdotto intorno al 1880 in Liguria. Mentre nel 1894 fu fondata la Federazione italiana, ma rimase sempre uno sport d’élite almeno fino al dopoguerra.

Favria, 30.04.2022Giorgio Cortese

