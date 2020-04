Il programma del 25 aprile

Raccogliendo l’invito dell’Anpi nazionale, chiediamo a tutti i Cittadini che ne hanno la possibilità di affacciarsi alle ore 15 del 25 Aprile ai balconi con una bandiera italiana e il foulard dell’Anpi cantando “Bella ciao”.

Consapevoli che i nostri paesi, le abitazioni sparse, non si prestano a fare questo (come accade invece nei quartieri delle grandi città), proponiamo di fare almeno una foto del proprio balcone con la bandiera, a sé stesso col foulard Anpi, a dei fiori, ad un cartello… che esprimano il ricordo e lo spirito della Liberazione… e mandarle possibilmente in e-mail o WhatsApp all’indirizzo beiletti.anpi@gmail.comoppure 320 685 44 32

Ugualmente apprezziamo l’invito del Sindaco di Ivrea di esporre il tricolore e accendere un lume su balconi o finestre (troverete qui di seguito il Comunicato del Comune). Anche in questo caso, inviate qualche foto. Cercheremo di farne un collage e pubblicarlo.

COMUNICATO ANPI Ivrea Basso Canavese

L’Anpi di Ivrea e Basso Canavese ribadisce e sottolinea che in occasione del 25 Aprile NON CI SARANNO cerimonie né assembramenti né piccoli gruppi che magari anche solo in modo amicale o familiare si recheranno ai Monumenti ai Caduti. Tre sono le considerazioni da fare:

I Decreti attualmente in vigore non lo prevedono (e questa è la legge)

Anche un solo infetto può contagiare altri, con prevedibili risultati (e questa è la ratio) Come antifascisti, come tesserati e rappresentanti Anpi dobbiamo avere un atteggiamento responsabile ed essere di esempio (e questa è il modello pedagogico da osservare, senza superbia ma con fermezza)

Questo è il motivo per cui abbiamo scelto in alternativa di raccogliere e pubblicare quotidianamente i contributi che ci giungono sul tema del “25 Aprile” festeggiandolo in modo diverso ma altrettanto partecipato.

Lasciamo deserte le piazze e Lace. I Caduti ed i valori della Resistenza e della Costituzione devono essere prima di tutto dentro di noi.

… e lasciamo da parte, almeno in questi giorni di sofferenza mondiale, i piccoli giochi di posizionamento volti a preparare governi diversi per il dopo-epidemia. La tenuta della democrazia ha basi solide nella Costituzione e nella buona volontà di creare le condizioni per un futuro diverso e migliore, che abbia al centro il lavoro, la salute, l’ambiente, e con essi i valori fondamentali di giustizia, libertà, democrazia, pace, solidarietà. L’Anpi ci sarà, con la sua autonomia e senza altri preconcetti che l’antifascismo.

Mario Beiletti, Anpi di Ivrea

Porgiamo a tutti il saluto del professor Luciano Canfora, che doveva essere ad Ivrea e Lace in questa occasione. Avremo occasione di incontrarlo appena possibile.

La “maratona” di avvicinamento al 25 Aprile ha registrato moltissimi contributi che abbiamo pubblicato – e continueremo a farlo – sui mezzi di informazione e social. Ringraziamo tutti per la partecipazione, che dimostra come la Memoria della Resistenza sia ancora molto viva nei nostri paesi.

