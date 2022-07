Il profumo del pulito.

Quando il nostro bidone della biancheria sporca è straripante, oggi come oggi, abbiamo due alternative o metterla in lavatrice per il lavaggio oppure per certi tipi di capi particolari o per comodità non c’è nulla di più facile che raccoglierla tutta, salire in auto, e avviarsi al negozio di lavasecco più comodo e vicino: dopo pochi giorni, non più di due o tre, potremo ritornare a ritirarla e ce la vedremo riconsegnare perfettamente lavata e stirata Ma lavare il bucato, nel corso della storia, non è sempre stato rapido e semplice, e comodo, come lo è per noi oggigiorno. Anche se un vecchio proverbio recita che: “ I panni sporchi vanno lavati in casa…”, eppure a dispetto di questo antico adagio, ricco di sottintesi, non è stato sempre così. Perché, mentre oggi, per fare il bucato abbiamo a disposizione delle lavatrici, e le lavanderie che fanno innegabilmente tutto il lavoro al posto nostro, che sono un concentrato di tecnologia una volta non era così. Allora per togliere lo sporco dal tessuto infatti occorreva un’azione meccanica intensa, così da estirpare ogni particella che lo macchi o che gli conferisca un odore sgradevole, e la corrente della Roggia ne offriva una gratuita e intensa. Per contribuire alla pulizia, I panni venivano ritorti più volte, sfregati fra loro, o perfino battuti con violenza contro le rocce o apposite tavole di legno, di tanto in tanto a mano e talvolta con l’ausilio di appositi randelli o mazze di legno. A Favria come in tante Comunità del Canavese esistevano dei lavatoi pubblici che utilizzavano l’acqua della Roggia di Favria, e qui le lavandaie erano costrette a lavare i panni lungo la roggia, in ginocchio su lastre di pietra, esposte alle intemperie, sotto il sole e spesso al freddo. Gli strumenti del mestiere erano tanti: il sapone solido a pezzi, la cenere di legna, la tavola da lavare, il colatoio, la conca e tanti altri. Il sapone veniva usato insieme all’acqua per lavare e pulire i panni, ma, una volta asciugati, questi dovevano essere sbiancati. Per farlo era necessaria la cenere e tutto un processo che, grazie alle foglie di alloro, rendeva i panni anche profumati. Nelle case, si lavava, periodicamente, utilizzando grosse tinozze metalliche riscaldate sul fuoco, dove il calore dell’acqua si dimostrava utile nel rimuovere lo sporco quanto e più della corrente naturale. Conseguentemente, strizzati per asciugarli, I panni venivano stesi ad asciugare del tutto, esattamente come oggi, su fili o pali, o addirittura a terra. Non esistevano molte sostanze detersive, ovviamente: spiccava la lisciva, ottenuta per soluzione di cenere di legno in acqua calda. A Roma antica, inoltre, per smacchiare si usava già l’ammoniaca, nella forma in cui è più facile trovarla in natura: l’urina. Fu, come in molti altri campi, la rivoluzione industriale a mutare del tutto tutto questo. Dapprima fu inventata una semplicissima macchina a rulli, attraverso i quali veniva fatto passare il tessuto bagnato: questi, per compressione, espellevano l’acqua in eccesso, strizzando molto più in fretta che per torsione. All’inizio mossi a mano, questi vennero in seguito elettrificati nel 1900. E intanto, nel diciannovesimo secolo, gli inventori si sbizzarrirono ad inventare svariti macchinari per lavare i panni, tutti sostanzialmente basati su un meccanismo rotante che agitava, dapprima mosso a mano, e all’inizio del ventesimo secolo dall’elettricità, i capi nell’acqua contenuta in una vasca. Successivamente venne introdotto un cilindro perforato, dal quale l’acqua in eccesso usciva per rotazione: la prima centrifuga, a cui si accompagnò un meccanismo identico ma che soffiava aria calda sui capi, l’antenata delle moderne asciugatrici. Oggi pensiamo sempre a quel profumo di pulito del bucato steso al sole che ci riporta alla nostra giovinezza. Un profumo talmente forte, buono e fresco da essere ricercato non solo da famose aziende di detersivi ma addirittura da quelle che producono profumi per ottenere fragranze floreali e fruttate che sanno di pulito. La lavanderia “Come Una Volta Di Lamantea Cinzia Favria” si prende cura dei vostri capi con professionalità e competenza. Specializzata nel lavaggio di abiti da sposa e abiti da cerimonia, piumini e del vestito di Babbo Natale.

Favria, 13.07.2022 Giorgio Cortese

