Il profumo del legno.

Oggi sono entrato in una falegnameria e grazie alle mie narici si è aperto uno scrigno chiuso della mia memoria con profumi e odori che sono legati indissolubilmente ad avvenimenti di quando ero bambino. Così come la memoria episodica ci permette di archiviare in memoria un ricordo, così la memoria olfattiva ci consente di memorizzare un particolare odore o profumo, con tutte le caratteristiche fisiche ed emotive che porta con sé. Grazie alla nostra memoria olfattiva, possediamo una sorprendente capacità di rievocare con estrema nitidezza un’esperienza passata, anche profondamente sopita nella nostra mente, quando entriamo in contatto con un determinato odore. Sebbene l’olfatto sia forse il più enigmatico dei nostri sensi, esso è quello che incide maggiormente sul nostro inconscio. Ritengo che niente è più memorabile di un odore, capace di resistere all’usura del tempo come nessun’altra informazione sensoriale. Non dico che ho la sindrome di Proust, il celebre scrittore, autore de” Alla ricerca del tempo perduto”, dove il protagonista, ormai adulto, dopo aver odorato e assaporato un particolare tipo di biscotto detto Madeleine, sprofonda nel suo passato, riportando alla memoria eventi della sua infanzia ormai dimenticata. Questa memoria involontaria, questo viaggio a ritroso che esula dalla nostra consapevolezza, è il solo ed unico modo, secondo Proust, per riappropriarsi della vera essenza del proprio passato.

Oggi entrando nella falegnameria, il profumo del legno mi ha fatto rivivere l’età della mia primissima giovinezza. Il legno è un materiale vivo, forte, dolce, profumato, appassionante, vigoroso. Sono cresciuto con vicino una piccola falegnameria che avevo proprio al fondo del cortile di casa. La polvere del legno scorre nel mio sangue e il suo odore è spiccatamente percepito dal mio senso olfattivo. Il legno scricchiola, modifica la sua forma, ma soprattutto emana aromi e viene usato per aromatizzare vini e profumi. Le sensazioni che ne derivano non ci lasciano indifferenti. Si riflettono nel nostro benessere e fungono da “macchina del tempo”. Penso all’odore del legno appena tagliato, mi rievoca l’autunno, il freddo del bosco a vedere tagliare il legno e poi il camino acceso, e stimola suggestioni, Sembra una banalità, ma purtroppo ce ne accorgiamo molto poco spesso: la nostra vita dipende totalmente dal legno. Più in particolare la nostra vita dipende dalle piante che ci danno ossigeno, come cosa principale, cibo, vedi frutta, verdura, semi, cereali e materiale da costruzione. A pensarci bene qual è stato il primo elemento naturale a conferire agli esseri umani la loro superiorità su tutti gli esseri viventi? Senza dubbio il fuoco. E non ci sarebbe stato fuoco senza il legno! Grazie ad esso gli uomini primitivi riuscivano a scaldarsi, cuocere il pane, la carne ed altri cibi per renderli più saporiti e digeribili, tenere lontano le bestie feroci ed altre cose che prima non sarebbero mai riusciti ad ottenere. Per non parlare dei vantaggi sociali che ha portato nel riunire i gruppi intorno ad esso. Con l’utilizzo del legno è avvenuta una vera e propria rivoluzione con la realizzazione di armi per la caccia e la pesca. È vero, le prime rudimentali armi erano delle pietre ben levigate ed affilate, ma è solo grazie al legno che l’uomo ha potuto creare lance, asce, canne da pesca, archi e frecce. Quando poi l’essere umano, diventato stanziale, si è dedicato all’agricoltura, altri utensili come aratri, falci, pale e zappe erano sempre realizzati con questo materiale estremamente lavorabile e facile da reperire. La stanzialità però ha portato un altro bisogno: l’abitazione. Le prime palafitte e tutte le altre tipologie di case dalle capanne alle baite erano realizzate interamente, o esclusivamente nella struttura, con pali in legno. Il bisogno di spostarsi sull’acqua e la storia delle imbarcazioni è strettamente legata al legno, materiale galleggiante per antonomasia. Pensiamo poi ai carri che servivano a trasportare le merci prima e le persone poi. Mail legno non ha avuto solo ed esclusivamente una funzione di soddisfazione dei bisogni primari e basilari per noi esseri umani. Ma il segno è usato nell’arte, pensate solo al semplice manico del pennello è in legno, poi adesso purtroppo soppiantato da molti altri materiali artificiali. E la stessa tela del quadro poggia su un cavalletto di legno, per poi non parlare della tavolozza del pittore che inizialmente era esclusivamente in legno, oggi ne esistono anche in vetro ed in plastica. Per un lungo periodo si è dipinto su tavole di legno e molte sculture sono state realizzate scolpendo le essenze più belle dando vita a veri e propri capolavori. Non saremmo deliziati dalle dolci note di una chitarra, di un violino o di tantissimi altri strumenti musicali se non esistesse il legno. Inoltre il primo pennino per incidere i caratteri cuneiformi della prima scrittura conosciuta era in legno dalla quale deriva la stessa carta che usiamo quotidianamente per scrivere, imballare e pulire. Questo semplice ingresso nella falegnameria mi ha permesso di pensare a questo e risvegliare nella memoria con il suo il suo profumo quanto ho esposto.

Favria, 20.07.2022 Giorgio Cortese

