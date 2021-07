Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Il pomodoro cuore di bue!

Quando acquisto dei pomodori cuore di bue in questo periodo, la memoria mi riporta all’infanzia, nella casa dove sono nato con mia nonna che mi accompagnava in nell’orto vicino alla vigna, che non era grande ma quando sei piccolo mi sembrava una sterminata foresta. In questo periodo, finite le scuole al mattino presto dopo aver fatto insieme la cvolazione andavamo nell’orto a raccogliere questi enormi pomodori che mi sono ri,masti impressi nella mente. Poi questo prelibato prodotto lo consumavamo insieme alla famiglia alla cena. Eppure il pomodoro non è roba nostra. L’abbiamo importato dal Sud America, Perù e Messico, al ritorno dalle spedizioni, e dagli stermini, degli spagnoli, assumendo il nome che identificava la sua tinta originale (pomo d’oro) diventata rossa attraverso innesti e incroci. In altri paesi invece fu adottato il nome originale azteco tomatl, ma anche in Piemonte, dove i pomodori diventano “tomatiche”. Sulle nostre tavole arrivò solo all’inizio del Settecento, cambiando per sempre la tavolozza dei colori delle salse. Da bambino in televisione e radio trasmettevano la canzone di Rita Pavone: “ viva la pa-pa-pappa/ col po-po-po-po-po-po-pomodoro/ah viva la pa-pa-pappa/ che è un capo-po-po-po-polavoro/ Viva la pa-pappa pa-ppa /col po-po-pomodor!” Che dire oggi se non evviva il pomodoro con la sua maliziosa salsa che mi tenta sempre il pane. Forse un giorno riuscirò a coronare il mio sogno di mangiare una bruschetta con il pomodoro, senza far cadere tutto il pomodoro ogni morso. Evitando così uno dei predatori più pericolosi, il sugo di pomodoro che può aspettare anche molte settimane prima che io mi metta la camicia bianca e pantaloni chiari. Concludo con un a storiella. C’era una volta una persona che cacciava il naso per tutto e, introducendosi nelle famiglie, in ogni affare domestico voleva metter lo zampino. Era, d’altra parte, un onest’uomo e poiché dal suo zelo scaturiva del fare bene più che del male, lo lasciavano fare; ma i concittadini arguti lo avevano battezzato Munsù Tomatica, per indicare che i pomodori entrano per tutto; quindi una buona salsa di questo frutto sarà nella cucina un aiuto pregevole.

Favria, 4.07.2021 Giorgio Cortese

Buona giornata. Ogni giorno non poniamo limiti a nulla. Più sogni, più lontano andiamo per rendere ogni giorno un capolavoro. Buona domenica

