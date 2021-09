Ascolta l'Audio Dell'Articolo

In sintonia con le tendenze post-pandemiche verso il turismo slow, sostenibile e di prossimità, il Piemonte lancia il Grand Tour dei siti Unesco in bicicletta, 400 chilometri di itinerari che puntano a valorizzare i percorsi ciclabili che legano fra loro i siti Unesco, di cui il Piemonte è ricco.

La presentazione oggi, presso la sede della Fondazione Sella a Biella. “Il turismo culturale – ha affermato l’assessore regionale al Turismo Vittoria Poggio, in un messaggio letto durante l’incontro – è un punto di forza per la crescita dei territori, oltre che la principale motivazione per un viaggio in Italia. Valorizzare le proposte Unesco può agganciarsi a opportunità culturali che rientrano nella programmazione dei prossimi anni, ed è strategico per lo sviluppo economico del Piemonte”.

“I valori Unesco, che noi condividiamo in quanto i più adatti all’epoca attuale – ha detto Raffaella Tittone, intervenuta per la Regione – entrano nei tavoli di programmazione regionali. Questo ci ha fatto abbracciare immediatamente l’iniziativa”.

Il progetto, presentato con la moderazione del direttore di ‘Dove’ Simona Tedesco, è nato da un’idea del manager Andrea Rolando e del segretario generale Unesco Italia Enrico Vicenti.

L’itinerario, ha sottolineato il direttore generale di Visit Piemonte Luisa Piazza, “è esistente, tutto percorribile e con potenzialità enormi”. Integra e collega quanto esiste già, ha spiegato, mettendo in evidenza i territori compresi fra i siti, che diventano l’occasione per il compiere il tour, fattibile in bici, o in parte anche in treno.

