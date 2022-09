Titolo suggestivo, che invoglia a leggere per scoprirne i contorni, gli indizi, la trama.

Si potevano usare anche altri titoli per rappresentare una delle tante storie di ordinaria follia che l’Amministrazione di Settimo, la Sindaca e i suoi più stretti collaboratori riescono a mettere in scena con sistematico impegno. E sì, perché per farsi venire in mente cose così storte devono pur metterci impegno poichè da sole non vengono.

Avrei potuto usare come titolo “Trasparenza alla Piastra” o i “Segreti della Sindaca e dei suoi scudieri” ma il primo era troppo diretto seppur rendesse [...]