Il periscopio!

Oggi se pensiamo al periscopio la prima immagine è l’utilizzo nel sottomerino per vedere sopra il limite dell’acqua, ma l’utilizzo per i sottomarini è arrivato nel 1902 ad opera di Simon Lake che utilizzò dei periscopi. Dei prototipi di periscopi sperimentali erano stati inventati anche in Italia, da Paolo Tiulzi dagli ingegneri navali Russo e Laurenti. Nella forma più semplice il periscopio è un tubo alle cui estremità vi sono degli specchi paralleli tra loro e posti ad un angolo di 45° rispetto alla linea passante per essi. In quelli più complessi è costituito da un insieme di prismi che riportano la visione su un piano diverso da quello iniziale, permettendo così una visione a giro d’orizzonte, mantenendo nascosto l’osservatore, appunto per questo venne usato anche nelle trincee durante la prima Guerra Mondiale. Uno sviluppo importante venne d Rudolf Gundlach, che produsse il periscopio girevole, permettendo ai comandanti dei carri armati di avere una visione a 360 gradi senza muoversi. La parola periscopio deriva dall’inglese periscope formato dalle parole greche peri e scopio, osservare intorno, ma pochi sanno che il primo utilizzo del periscopio sembra vada attribuito a Johann Gutenberg, l’inventore della stampa, che lo usò per consentire ai pellegrini di vedere sopra le teste della folla ad una festa religiosa svoltasi ad Aquisgrana nel 1430. Concludo con questa piccola e semplice riflessione, ogni giorno il vero viaggio nella vita quotidiana non consiste nel cercare nuovi luoghi o nuove emozioni ma nel cercare di avere sempre nuovi occhi, senza nessun periscopio ma di mostrarci ai nostri simili così come siamo.

Favria, 20.05.2021 Giorgio Cortese

Buona giornata. La vita sembra a volte che si restringa o si estenda in proporzione al nostro personale coraggio quotidiano. Felice giovedì.

