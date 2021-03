Il Penny Market di Ivrea assume

La catena di supermercati Penny Market per il punto vendita di Ivrea (corso Vercelli) sta cercando nuovo personale come “addetto alle vendite”. Non è indicata una data di scadenza per l’inoltro della propria candidatura, che dovrà avvenire in modalità telematica.

Per gli addetti alle vendite che non hanno esperienza pregressa nel mondo della grande distribuzione organizzata, Penny Market offre inizialmente un contratto di lavoro di stage della durata di sei mesi oppure un contratto da definire in itinere.

Le risorse, infatti, saranno affiancate da personale esperto che le guiderà nell’acquisizione delle competenze utili a svolgere questo tipo di lavoro. Gli unici requisiti richiesti sono: interesse verso il mondo della grande distribuzione, solarità e propositività.

