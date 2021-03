Il passo dell’oca.

Il passo dell’oca è uno stile di marcia difficile che richiede molta pratica e il coordinamento. E ‘quindi riservato per le occasioni cerimoniali militari perché è difficile da mantenere per lunghi periodi di tempo, le truppe cominciano solo passo dell’oca quando si avvicinano alla tribuna e tornare a una fase di marcia normale una volta che hanno marciato passato. Grandi parate militari richiedono diversi giorni di pratica per garantire che le truppe in grado di eseguire il passo dell’oca senza ferire se stessi. Il “Stechschritt” ha origine nel 18 ° secolo, come un metodo per tenere le truppe allineate correttamente mentre avanzavano verso le linee nemiche. E ‘stato introdotto in tradizione militare tedesco da Leopoldo I, principe di Anhalt Dessau ufficiale prussiano. Lo zar Paolo I, 2896 – 1801 dell’impero russo ha adottato il passo dell’oca. Entro la metà del 19 ° secolo, la sostituzione dei moschetti con i fucili ha notevolmente aumentato la precisione del fuoco difensivo. Era troppo pericoloso per marciare in avanti nella battaglia in formazione precisa e la pratica di attaccare con il passo dell’oca diviene obsoleta, ma è stato mantenuto come emblema di disciplina ed efficienza. Il passo dell’oca si diffuse in eserciti di tutto il mondo nei secoli 19 e 20. modernizzazione militare e l’influenza politica effettuate la pratica di Asia, Africa e America Latina dalle sue origini in Prussia e Russia. La prima ondata di adozione ha avuto luogo nel tardo 19 ° secolo, come l’esercito prussiano è diventato molto ammirato per la sua vittoria decisiva nella guerra franco- prussiana. Questo ha portato molti paesi a modernizzare le loro forze militari lungo il modello prussiano. L’esercito cileno è stato il primo paese non europeo ad adottare il passo dell’oca, importando molte tradizioni militari prussiane dopo la guerra del Pacifico, poi il passo dell’oca si diffuse in tutta l’America Latina grazie all’influenza del Cile e Prussia. Nonostante la sconfitta della Germania nella Prima Guerra Mondiale, il passo dell’oca ha continuato a guadagnare terreno come modello tedesco simbolo di organizzazione e l’addestramento militare. In particolare, l’esercito della Cina nazionalista è stato addestrato da consiglieri tedeschi nel 1920, che rappresentano la più grande singola militari passo dell’oca oggi. Durante la guerra fredda, l’Unione Sovietica ha addestrato le forze militari di molti dei suoi stati clienti con modello militare sovietico e le pratiche cerimoniali. Ciò ha portato alla seconda grande ondata di adozione, come il passo dell’oca è stato introdotto in molti paesi del Terzo Mondo in Asia e in Africa. Una Germania divisa è stato anche diviso nel passo dell’oca. La Germania Est la Nationale Valkarmee ha mantenuto il passo dell’oca, mentre l’Occidente tedesco la Bundeswehr ha adottato una fase di marcia in stile occidentale, ma con le mani oscillante. La prassi tedesca secolare del passo dell’oca si è conclusa definitivamente nel 1990, quando l’esercito tedesco orientale anche concluso la pratica del tutto.

Favria, 20.03.2021 Giorgio Cortese

Se ogni giorno non provo ad arrampicarmi non posso cadere. Ma vivere tutta la vita sul terreno non mi darà gioia.

Ti aspettiamo a Favria VENERDI’ 26 marzo 2021 cortile interno del Comune dalle ore 8 alle ore 11,20. Abbiamo bisogno di Te. Dona il sangue, dona la vita! Attenzione a seguito del DPCM del 8 marzo 2020, per evitare assembramenti è necessario sempre prenotare la vostra donazione entro domenica 21 marzo . Portare sempre dietro documento identità. a Grazie per la vostra collaborazione. Cell. 3331714827- grazie se fai passa parole e divulghi il messaggio

