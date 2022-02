Il Parco Nazionale del Gran Paradiso è in crisi a causa della carenza di personale ed in grave crisi. Si tratta di un problema annunciato ma non per questo meno grave. Ne aveva parlato il direttore Bruno Bassano in un’intervista concessaci la scorsa estate, pochi giorni prima del suo insediamento, e quanto aveva previsto allora si è puntualmente verificato: il personale è anziano e va in pensione, di concorsi non se ne fanno, e per di più 7 guardaparco sono no-vax e quindi sospesi dal servizio. ll numero dei dipendenti a [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.